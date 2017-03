05/03/2017 - CTA

Yasky: "En marzo, el Gobierno va a entrar en una pendiente"

El titular de la CTA de los Trabajadores consideró que este mes crecerá la movilización popular y afirmó que si se convoca a un paro nacional, será un plebiscito sobre la gestión de Macri.

El jefe de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, consideró hoy que durante este mes "el Gobierno va a entrar en una pendiente y va a crecer la movilización popular", a la vez que aseguró que en la movilización de la CGT del próximo martes "se va a anunciar un paro nacional".

En cuanto a las disidencias internas en la CGT frente a la eventual convocatoria a una huelga nacional, destacó que "la operatoria contra el paro puede empezar después, pero cuando estemos en la calle cientos de miles de trabajadores, el paro va a estar en la boca de todos".

Yasky consideró que la marcha del martes "va a ser enorme" y destacó que "marzo va a ser un mes que va a quedar en la memoria popular porque va a ser un mes definitorio". En este sentido, afirmó que "el Gobierno va a entrar en una pendiente y va a crecer la movilización popular y estoy seguro que el 7 se va a enunciar el paro general", que "va a ser un plebiscito" para el Ejecutivo.

"A la movilización van a ir los que no votamos a Macri y los que lo votaron, porque esto no es una marcha partidaria, es una marcha para exigir un cambio de políticas económicas. Para decir: 'Señores, no se puede gobernar solamente para los que tienen la plata'", afirmó. Agregó que "el docente mayoritariamente votó a Macri porque apostó a la posibilidad de un cambio, pero está claro que Macri está aplicando políticas que sólo favorecen a los más ricos", por lo que los maestros van a "acompañar la marcha".

En conversación con radio 10, el gremialista añadió que "no son los dirigentes sindicales los que convocan; no es (el jefe de Suteba, Roberto) Baradel, no es el triunvirato de la CGT, no es Yasky, es el pueblo, es el movimiento sindical el que se expresa".

En cuanto a las motivaciones de la movilización, sostuvo que "expresa el rechazo a una política económica que significa pérdidas para los trabajadores", y subrayó que el Ejecutivo "gobierna contra los intereses de la inmensa mayoría de los argentinos".