03/03/2017 - Sin fútbol

"Si juegan sería un acto de cobardía"

Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, fue tajante respecto a la posibilidad de que los clubes pongan juveniles en cancha y agregó: "No ha habido ninguna propuesta de parte de la AFA y de los clubes deudores".

Los futbolistas ratificaron el paro, y por lo tanto, si la fecha 15 se juega es porque los clubes resolverán poner juveniles. Con los profesionales no habrá fútbol. En relación a esto, Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, fue tajante: "Es una situación que deben definir los clubes. Quiero agradecer a muchos entrenadores que, a lo largo de la tarde y en forma valiente, se han demostrado solidarios, nos han comentado que no van a dirigir a sus equipos. Si juegan sería un acto de cobardía porque los que tienen instituciones correctas no tienen que atacar a los futbolistas sino a los que no cumplen y han producido esto. Han habido presiones porque hay que jugar a costa de que no se nos pague".

En relación a lo ofrecido de parte de los dirigentes, disparó: "Son mentiras. No ha habido ninguna propuesta de parte de la AFA y de los clubes deudores. El problema son los clubes deudores. Independientemente de si el dinero se acreditó, ese dinero no alcanza a cubrir porque hay clubes que son regulares que han cumplido con sus obligaciones. Lo que no alcanza es el excedente para cubrir a los deudores, que la AFA la ha seguido dando contratos para que se sigan endeudado. Si hay una propuesta, la tenemos por escrito y satisface lo que solicitamos, ¿creés que no vamos a jugar?".

Además, brindó un panorama desolador al respecto: "No hay solución. La situación está peor que ayer. Pareciera que el Ministerio de Trabajo depende de AFA. En vez de presionar al empleador, nos presionan a nosotros. Ratificamos que no se juega el fin de semana, vamos a retener tareas, no se van a presentar. Nos llama la atención la actitud del Ministerio, que luego de estar al tanto, en vez de presionar al empleador para que pague, presiona al trabajador que hace cuatro meses no le pagan. Estamos pidiendo que paguen los salarios adeudados. Me interesa que paguen".

"La primera reunión fue el 20/12, otra el 29/12, el 3/1 se convocó una audiencia que los clubes no participaron, hemos ido a AFA, nos hemos reunido con dirigentes que debían y que no, han esperado hasta último momento. Cada vez se ha más difícil porque no hay más tiempo. No voy a polemizar con Medín pero se tendría que haber ocupado en controlar los clubes, regular los contratos, cuando le advertimos... Ahora el único recurso es invertir el tiempo en cubrirse de algo que está mal. En vez de apretar a los jugadores, tendrían que agarrar a los dirigentes deudores", cerró.

