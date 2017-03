03/03/2017 - Causa Los Sauces

Bonadio concedió la exención de prisión a Florencia Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio concedió el pedido de eximición de prisión para Florencia Kirchner, presentado por la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa Los Sauces.

El fallo fue confirmado resultó alineado al aval que le otorgó también este lunes el fiscal federal Carlos Rívolo al planteo de la exmandataria.

"El pasado 3 de febrero mi hija Florencia Kirchner fue citada a prestar declaración indagatoria en la causa conocida como Los Sauces. Se la acusa de haber formado parte de una supuesta organización delictiva que habría iniciado sus actividades en mayo de 2003. En mayo de 2003, mi hija contaba con tan sólo 12 años de edad... Incluso, a la fecha de constitución de Los Sauces S.A., mi hija recién había alcanzado a cumplir sus 16 años", señaló la expresidenta en su presentación.

Agregó que la relación de Florencia con dicha sociedad "se inicia tras el fallecimiento de su padre, en el carácter de heredera forzosa"; que su hija no tiene antecedentes penales y que "ni remotamente puede conjeturarse la existencia de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación".

"En las últimas horas nos han informado que, en el marco de la descomunal campaña de persecución mediático-judicial, Bonadio intentará privar a mi hija Florencia Kirchner de su libertad en la causa denominada ´Los Sauces´. Todo esto viene ocurriendo mientras los problemas de los argentinos se siguen agravando con motivo de las políticas del actual Gobierno, situación que pretende ser ocultada y manipulada a través de la actuación coordinada de una alianza política, mediática y judicial...", denunció.

Y completó: "Como lo he dicho en muchas oportunidades, no tengo ni tendré temor alguno en enfrentar cualquier cargo que se me formule, incluso si para ello debo padecer la pérdida de mi libertad ambulatoria. De la otra, estos jamás me podrán privar... Sin embargo, no voy a tolerar que mi familia sea sometida a semejantes vejámenes."

Al apuntar contra la gestión de Cambiemos, rechazó la mención de Mauricio Macri al gremialista docente Roberto Baradel. "La violencia del discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias, por parte del Presidente de la República en el cual llegó a la situación inédita de referirse a un dirigente sindical, cuyos hijos han sido amenazados de muerte por la actividad gremial de su padre", remarcó.

Para Cristina, que esa mención se haya dado "cuando se le había otorgado custodia por orden judicial, revela una actitud de menosprecio por parte de la más alta magistratura a los derechos, garantías y seguridad de las personas y el modus operandi de un Gobierno, en relación con todo lo que considera 'opositor'".

El juez citó a declarar el próximo lunes a Máximo y Florencia Kirchner y el martes lo hará la ex presidenta. Estas tres citaciones despertaron un sinfín de versiones en Tribunales, con posibles detenciones en medio del paro docente, la marcha de la CGT y las CTA y la huelga internacional de mujeres contra la violencia machista.

"Como lo he dicho en muchas oportunidades, no tengo ni tendré temor alguno en enfrentar cualquier cargo que se me formule, incluso si para ello debo padecer la pérdida de mi libertad ambulatoria. De la otra, estos jamás me podrán privar. Estos hechos de inusitada gravedad y otros de similar magnitud se detallan en el escrito de exención de prisión que esta mañana presenté en representación de mi hija Florencia, reflejan el increíble deterioro del Estado de Derecho desde el 10 de diciembre de 2015", concluyó.