02/03/2017 - Minería

Nuevas denuncias contra negociados de Piñera

El expresidente chileno Sebastián Piñera recurrió a las redes sociales para defenderse de las nuevas denuncias que lo vinculan a negocios durante su gobierno (2010-2014).

Detalles.

Las revelaciones de sus intereses en la minera Dominga se suman a la querella donde deberá declarar este mes como imputado por los negocios de su empresa Bancard en la pesquera peruana Exalmar mientras era gobernante y se dirimía en La Haya el litigio marítimo con Perú. "Yo acuso", escribió el exmandatario en su cuenta de Facebook usando la histórica frase del intelectual francés Emile Zola que en 1898 se defendió de las acusaciones en su contra.

Piñera admitió que invirtió en Dominga en 2009 pero aseguró que "se vendió íntegramente en 2010" y "es verdad, pero es también absolutamente legal y legítimo".

Para el exgobernante, "lo miserable es relacionarlo, sin antecedente ni fundamento alguno, con una supuesta actuación indebida de mi persona como Presidente".

Hace siete años, Piñera llamó telefónicamente a la francesa Suez para pedirle relocalizar el cuestionado Proyecto Termoeléctrico a carbón Barrancones, el cual fue suspendido. El entonces mandatario explicó que con su determinación adhería a las manifestaciones en favor de la valiosa biodiversidad de Punta Choros e Isla Damas.

Sin embargo, la reciente aprobación del proyecto minero Dominga en la misma dejó al descubierto que Piñera tenía intereses familiares en dicha iniciativa. Aunque el exgobernante lo niega, las dudas quedaron instaladas, e incluso en su sector político. El también aspirante presidencial y senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandon, retrucó a Piñera a través de la misma red social con un "Yo recurso: No a la colusión entre política y negocios".

El legislador sostuvo que "la Democracia no puede funcionar bien cuando la política y los negocios van de la mano".

Es más, acotó, "la democracia tiene prioridades que son morales, éticas y públicas" y "hay que protegerla del tráfico de influencias, presiones empresariales y conflictos de interés". Cuestionó los negocios en Exalmar y dijo que "no es natural" que un presidente que "manejaba información de alta probabilidad y confiabilidad" tuviera "una empresa familiar que haga negocios donde precisamente Perú podía tener mayor influencia si el fallo le era favorable, tal como finalmente ocurrió".

Aunque se mostró convencido de que el ex mandatario no puso en riesgo el litigio, "sí hubo una imprudencia".

Y de la minera Dominga, indicó que "hubiera sido muy útil haber sabido que el Presidente tenía intereses creados en la zona", que lo hubiera declarado dentro de su patrimonio y que el fideicomiso ciego no lo hubiese dejado en mano de amigos y familiares.

Algunos creen que el escándalo no impedirá a Piñera seguir adelante con su carrera presidencial, no sólo por su personalidad sino porque el bloque opositor Chile Vamos no tiene otra carta fuerte para los comicios de noviembre. Pero, los dos principales partidos de la derecha -Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente (UDI)- postergaron para fines de marzo la definición de ir a las elecciones de noviembre con un solo candidato o en julio hacer primarias. Piñera habría puesto como exigencia en los últimos días ser declarado como candidato único del bloque.