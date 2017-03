02/03/2017 - Crisis

"CAME comparte la mayoría de los reclamos de la CGT al Gobierno"

El titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, se reunió con los integrantes de la cúpula de la CGT y aseguró que "comparte la mayoría" de los reclamos que la central obrera le llevará al Gobierno nacional en la marcha del próximo martes 7 de marzo.

"CAME ha tomado nota de los reclamos y en su mayoría los comparte", afirmó Cornide en una conferencia de prensa conjunta con los cegetistas, al término del encuentro con los popes sindicales.

"Trasladaremos a las cámaras y federaciones adheridas dicho apoyo para que cada una resuelva su posición frente a la marcha del próximo martes 7 de marzo", informó la entidad.

El cónclave se llevó a cabo en la sede de CAME, ubicada en Leandro N. Alem 452. Por la CGT, estuvieron los miembros del triunvirato Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid.

Según dijo Cornide, tras las explicaciones de la CGT ahora la entidad deberá definir si acompañan la marcha al Ministerio de Producción de Francisco Cabrera. "Para CAME la tendencia económica no se ha revertido, no hay reactivación", enfatizó el titular de la Confederación de pymes.

Cornide coincidió con el diagnóstico de la central obrera sobre la marcha de la economía y afirmó que "el mercado interno es fundamental". En ese sentido sostuvo que el sector comercial está seriamente afectado por la apertura de las importaciones y la caída del consumo, y mostró "preocupación por el modelo económico".

De cara a la marcha prevista para el próximo martes 7 de marzo, la CGT viene llevando a cabo una serie de reuniones con diversos sectores, entre los que estuvieron partidos de la oposición y también el radicalismo, espacio integrante de la alianza Cambiemos. El último de esos encuentros fue la semana pasada con la conducción de la Asociación de Defensores del Pueblo (ADPRA). Para el resto del día le queda la UOM de San Martín y el Sindicato de Plásticos de Quilmes, donde mantendrán reuniones con intendentes actuales y exjefes comunales.

Asimismo, cabe recordar que, como informó Ámbito Financiero, la marcha de la central obrera incluirá, en los hechos, un paro parcial focalizado por ahora en los gremios industriales. La decisión creció entre los dirigentes de esos sectores y se fortaleció con la resolución adoptada en febrero por un núcleo de sindicatos disidentes de la CGT que resolvió acompañar la protesta con un cese de actividades desde el mediodía. La paralización de las actividades tiene como protagonistas provisorios a los metalúrgicos de la UOM, los mecánicos del Smata y gremios del calzado, curtidores, cuero y gráficos, entre otros.

Los líderes de la CGT aprovecharon la conferencia de prensa para salir a responderle con dureza al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien minutos declaró que "no hay razones objetivas, ni consignas" para la realización de un paro.