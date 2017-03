01/03/2017 - Concejo Deliberante

Alfaro cuestionó a Alperovich y agradeció "ayuda" de Macri

El intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, encabezó este mediodía el inicio del período 2017 de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, en una ceremonia en la que destacó los logros de su primer año de gestión, anunció obras que beneficiarán a los vecinos y reforzó el reclamo a la Provincia por los fondos de coparticipación.

Ante un recinto colmado con la presencia de concejales, el gabinete municipal a pleno, familiares y vecinos, el jefe comunal también hizo una enfática defensa de su decisión de expropiar la Casa Sucar con recursos propios de la Capital, para preservarla como patrimonio de la “Ciudad Histórica”.

En el inicio de su discurso, Alfaro, quien estuvo acompañado por su esposa, Beatriz Ávila y por sus cuatro hijos, resaltó el fervor patriótico y la alegría con la que los vecinos y visitantes vivieron la fiesta del Bicentenario de la Independencia, que el año pasado tuvo a San Miguel de Tucumán como epicentro. Destacó la gran participación ciudadana durante el Congreso Eucarístico, el acto de repatriación de los restos de Bernardo de Monteagudo y el multitudinario concierto final, en la avenida Mate de Luna. “Estaré eternamente agradecido de que Dios me haya dado la oportunidad de ser el intendente de nuestra Ciudad Histórica en el año del Bicentenario”, expresó el intendente. Y agregó que como corolario de los festejos quedó el Monumento al Bicentenario, al que calificó como “patrimonio de todos los argentinos” y como “nuevo sitio emblemático” de la Ciudad Histórica.

A continuación, Alfaro exhortó al Gobierno provincial a establecer de manera urgente una nueva ley de coparticipación, más equitativa y que beneficie a los municipios. “En esta provincia se minimizan o se desconocen principios elementales de la forma republicana de gobierno. Desde el pacto social, que siempre fue presentado como una ventaja cuando, en realidad, es un instrumento para someter intendentes y delegados comunales, controlando la recaudación y la percepción de impuestos que no le corresponderían a la provincia como el de patentes, que deberían percibir quienes tienen a cargo el uso y mantenimiento de las calles que son los municipios y comunas”, argumentó. El intendente reclamó “reparar esta anomalía” ya que “son los municipios los que brindan servicios y es la provincia la que cobra los impuestos y es un principio de equidad y justicia acercar la aplicación del impuesto al contribuyente que lo paga”. El jefe municipal recordó que estos planteos ya fueron realizados al gobernador Juan Manzur, pero que no obtuvieron respuesta. “Nuestros pedidos fueron soslayados. Consideramos esta situación como de una gravedad institucional que nos preocupa porque nos degrada como provincia”, afirmó. Y confirmó que la Capital adoptará el camino judicial “para discutir esta situación de injusticia que esperamos revertir”.

Luego, Alfaro responsabilizó al sector político liderado por el ex gobernador y actual senador nacional, José Alperovich, por la falta de institucionalidad que padece la provincia. “Alperovich inauguró una forma de gobierno que mostró el mayor desprecio por la legalidad e institucionalidad. Ese manejo no ha cambiado. El Estado provincial es el primer generador de empleo en la provincia, cuya planta de personal no para de crecer”, disparó el intendente. En el mismo tono, aseguró que “el gobierno provincial no contrata empleados por su capacidad de trabajar por el bien común, contrata empleados para asegurar su triunfo electoral y voy a decirlo con todas las letras: los impuestos de los tucumanos se destinan a asegurar la permanencia del alperovichismo en el poder”, expresó ante el aplauso de los presentes.

En otro tramo de su mensaje, el intendente resaltó los principales logros de su primer año de gestión, como la refinanciación de la deuda municipal por más de 296 millones de pesos y la implementación del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), gracias al cual miles de chicos de la Capital viajan gratis en ómnibus para ir a la escuela. Alfaro recordó que esta última medida, que había sido una promesa de campaña, busca “fortalecer la concepción de un Estado plural e inclusivo, garantizando derechos fundamentales a los vecinos, mucho más en este tema considerando que la imposibilidad de costear el transporte es una de las principales causas de deserción escolar”. También mencionó la optimización del sistema de iluminación en las principales plazas y avenidas de la Capital, con la instalación de artefactos con tecnología LED; la ejecución la segunda etapa de la recuperación y puesta en valor de la Costanera del Río Salí, que beneficiará a más de 5.000 personas; la inversión de 594 millones de pesos para mejorar la infraestructura y embellecer a la Capital y el aporte por más de 8 millones de pesos para llevar gas natural a más de 2000 familias. Además, destacó la creación de Centro Municipal de Contención Social, que funciona bajo las tribunas del ex autódromo, en el parque 9 de Julio, y brinda servicios y apoyo a personas en condiciones de vulnerabilidad. También resaltó la importancia de la inauguración del Teatro Municipal “Rosita Ávila”, ubicado en el ex Abasto, donde “las compañías teatrales tucumanas, los músicos y todos los artistas tendrán una sala de primer nivel para exhibir sus talentos”. Alfaro sostuvo que otro de los acontecimientos importantes que dejó el Bicentenario fue la visita de Pablo Pineda, quien “en apenas unos pocos días se ganó los corazones de todos los tucumanos”.

El intendente indicó que se inició un proceso de regularización del transporte público de pasajeros que apunta a velar por el bienestar de los usuarios del servicio, para que puedan viajar cómodos y seguros. En este punto, Alfaro cuestionó la decisión judicial que dejó sin efecto los cambios en la concesión de la línea 11, debido a que la empresa prestataria incumplió distintas obligaciones y normativas. “Este acto judicial, difícil de explicar e imposible de entender, me está impidiendo ejercer mis facultades como intendente, sostiene inexplicablemente los intereses de una empresa en situación irregular, y condena a los vecinos a viajar sin seguro y a soportar un servicio deficitario por el que están pagando”, lamentó.

En el plano de los anuncios, el intendente dijo que el próximo viernes inaugurará la obra de revalorización del Complejo Muñoz, ubicado en avenida Juan B. Justo al 2400. “Este complejo pertenece a la Provincia, pero decidimos intervenir ante el reclamo de los vecinos”, resaltó. Además, informó que próximamente se harán los llamados a licitación para la repavimentación y ensanche de la avenida República del Líbano, en el segmento de 20 cuadras que va de la calle Méjico a la avenida Francisco de Aguirre; y para la remodelación de la peatonal Celestino Gelsi. Agregó que está en marcha el proceso de adjudicación del Plan de Mejoramiento Barrial en el Barrio Alejandro Heredia, que comprende la urbanización de todo ese sector y beneficiará a más de 40.000 personas; y que se licitarán las obras del Programa de Mejoramiento Barrial en los barrios Olleros y San Nicolás, donde habitan más de 18.000 vecinos. Alfaro informó que ya firmó “el decreto de llamado a licitación para la pavimentación de otras 160 cuadras, para reforzar las calles donde circulan los ómnibus y lograr que todo el recorrido del transporte colectivo de pasajeros sea sobre calles pavimentadas”. Y destacó que “también se encuentran con proyecto ejecutivo, en trámite de financiación el desagüe pluvial de avenida Jujuy, entre Canal Sur y Américo Vespucio, que comprende una longitud de 2.400 metros”.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo municipal reiteró sus críticas a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), a la que acusó de haber provocado un enorme daño con más de 3.000 pozos abiertos en distintos puntos de la Capital. “Las aguas servidas, los baches, la falta de presión y las altas tarifas han sido las características de su servicio”, resumió Alfaro, quien recordó que, ante la falta de respuestas de la Provincia, instruyó la elaboración de una demanda judicial por daños y perjuicios contra la empresa estatal.

En su mensaje, el intendente de la Capital defendió la decisión política de afrontar con fondos propios del municipio la expropiación de la Casa Sucar, lo que generó un contundente aplauso del auditorio. “Decidimos su expropiación en el entendimiento de que nuestra condición de Ciudad Histórica exige de nosotros el cuidado de nuestro patrimonio y, en sintonía con el reclamo de los vecinos autoconvocados que fueron ignorados por el Poder Ejecutivo provincial”, justificó. Alfaro advirtió que durante los 12 años de gestión del alperovichismo la cultura “fue considerada un espectáculo” más que un patrimonio de la comunidad. “Vimos caer edificios importantísimos como el de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, la ‘Casa Genoud’, todos recordamos la discusión para mantener la fachada del edificio de la Brigada, la discusión respecto de la ‘Casa Christie’. Hago política desde los 14 años, la política es mi pasión, es mi vida. Me duele ver cómo algunos la utilizan en beneficio propio. Me duele ver cómo siguen pensando en la política como un beneficio personal”, manifestó.

El jefe municipal opinó que es necesario cambiar la cultura política en medio de una crisis de valores. “La política debería trabajar para revertirla (a esa crisis) y en Tucumán parece todo lo contrario, la mayor crisis de valores viene desde la misma política. Sin valores, no hay estabilidad, no hay seguridad, no hay posibilidades de futuro. Si la política consiste en sacar el mayor provecho de un cargo, de una situación de poder, no podemos esperar que la sociedad actúe de otra manera”, subrayó. Y agregó: “Recuperar el sentido de la política es recuperar la posibilidad de construir un futuro para todos. Debemos elegir. Es el futuro de todos los tucumanos lo que está en juego”.

Sobre el cierre de su mensaje, el intendente Alfaro agradeció a los concejales, principalmente al titular del cuerpo, Javier Aybar, al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a sus funcionarios, entre ellos el titular del Plan Belgrano, José Cano, y al secretario de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya, por sus gestiones en beneficio de San Miguel de Tucumán. “También quiero agradecer a los trabajadores municipales por el esfuerzo con el que me acompañan día a día. A los ciudadanos de nuestro querido San Miguel de Tucumán por el cariño permanente que me demuestran. Agradecemos a Dios y a la Virgen de la Merced y le pedimos que diariamente nos ilumine y nos proteja en nuestra tarea de llevar bienestar a los ciudadanos de San Miguel de Tucumán”, sostuvo el jefe comunal.

Por último, Alfaro dijo que espera que 2017 “sea un año de éxitos, de cordura y de responsabilidad, en el que todos estemos a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta que es un año electoral”.