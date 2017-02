AMPLIAR La casa esquinera con fantasmas adentro

28/02/2017 - Fenomeno

Una casa "embrujada" de Puerto Montt tiene a Chile en vilo

Ruidos extraños, cosas que se caen, incendios espontáneos o cuchillos que vuelan contra la policía en una vivienda cerca de Puerto Montt (sur) han expulsado de una casa a los propietarios y mantienen en vilo a los chilenos.

Detalles.

La casa “embrujada”, como ya se la conoce en Chile, ubicada en el poblado de Alerce, en Puerto Montt (1,300 km al sur de Santiago), permanece bajo custodia policial desde hace varios días después de que supuestamente ocurrieran en su interior hechos que no tendrían una explicación aparente.

El caso logró repercusión nacional luego de que la policía acudiera al lugar, alertada por la familia, y uno de sus funcionarios relatara a los medios su experiencia.

“Al ingresar al domicilio pudimos percatarnos que de forma sorpresiva caían especies desde el entretecho. Igualmente cuando iba saliendo de la puerta, un cuchillo de unos 15 centímetros pasó rozándome la espalda. Gracias a Dios tenía el chaleco antibalas, por lo que no se produjo lesión. Recientemente se pudo apreciar humo. No había nadie al interior”, describió el policía, Segundo Olavarría.

La familia permanece albergada en un recinto municipal, mientras teólogos y especialistas en hechos paranormales analizaban el caso en los canales de televisión.

El misterio de la casa “embrujada” de Puerto Montt se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales y en la mayoría de los medios, aunque también con abundantes memes. Por el momento el enigma sigue sin resolver.

Por su parte el periodista Alexis Ruiz , de Puerto Montt Informa , también afirmó haber sufrido ‘ataques’ sobrenaturales cuando entrevistaba a la familia dentro del domicilio. ‘En el momento de la charla se empezó a quemar un saco de papas, luego tiraron un vaso al suelo y posteriormente fui atacado con un utensilio de cocina’, dijo alarmado.