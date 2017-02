28/02/2017 - Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil

Amplio consenso para no bajar la edad de imputabilidad

La mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para debatir sobre el régimen de justicia penal juvenil instó ayer a no bajar la edad de imputabilidad. La mayoría de los referentes que integraron la mesa – juristas, académicos, representantes de las provincias, organizaciones civiles y legisladores coincidieron en la necesidad de reforzar el sistema de protección y mantener en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal de los adolescentes.

La edad de imputabilidad fue el eje de la octava y última jornada de debate, en el marco del programa Justicia 2020. El objetivo de estos encuentros, que se desarrollaron durante el mes de febrero, fue generar insumos para la elaboración de un anteproyecto de ley para un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

La Representante de UNICEF Argentina, Florence Bauer, participó de la mesa de ayer y exhortó a la comisión redactora de la ley, de la que el organismo también es parte, a considerar los insumos generados por los especialistas en todas las mesas realizadas.

Asimismo recomendó que para que el proceso de redacción de la ley sea exitoso es central que no se realice de forma apresurada, que se debata ampliamente y manifestó su preocupación por el apuro en generar una anteproyecto de ley en pocos días con el riesgo de perder lo trabajado en este proceso, y en debates anteriores, teniendo en cuenta la complejidad de la temática.

También destacó la necesidad de contar con un sistema de justicia especializada que privilegie un abordaje socioeducativo en todas las instancias del proceso penal. “Es sumamente importante que Argentina tenga una Ley de Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares internacionales –indicó Florence Bauer-. Se requiere un sistema de justicia especializado con un enfoque de reinserción social, que ofrezca a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas para facilitar su rehabilitación”.

“La edad de imputabilidad es un elemento importante de la Ley de Justicia Penal Juvenil que tiene que ser tratado en conjunto con los otros aspectos de la Ley y no de manera aislada. En Argentina la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de imputabilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva”, afirmó Florence Bauer, Representante de UNICEF Argentina. Y agregó “La evidencia generada a partir de experiencias internacionales demuestra que la estrategia de disminuir la edad de imputabilidad no es una medida efectiva en el combate a la inseguridad”.

Los referentes que participaron en la mesa sobre edad de imputabilidad coincidieron en reforzar las políticas sociales que promueven la inclusión, educación, el deporte y la salud de los adolescentes como estrategia para lograr la prevención del delito juvenil. El sistema penal no fue creado para dar respuesta a problemas que corresponden a las políticas sociales: los especialistas convocados coincidieron en señalar que el Estado debe activar la prevención antes que la represión, para que el adolescente no vuelva a cometer delitos.

La reunión llevada a cabo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de Política Criminal, de la Defensoría General de la Nación, defensorías oficiales, de Defensorías del Niño todo el país y de la Procuración Penitenciaria. Además, hubo participación de diputados nacionales, funcionarios de Justicia de diferentes provincias, Secretarías de Niñez provinciales, magistrados de todo el país, SEDRONAR, Asociación ANDHES, Usina de Justicia y otros familiares de víctimas, Fundación Sur, Asociación Civil Doncel, Sociedad Argentina de Pediatría, investigadores y académicos nacionales e internacionales, el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Germani, entre otros actores importantes. Se destacó la presencia de Nora Cortiñas, cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y de un grupo de niños, niñas y adolescentes que leyeron un documento consensuado por las coaliciones de organizaciones sociales, que se manifestaron en contra de bajar la edad de punibilidad. Afuera del recinto se manifestaron alrededor de 800 jóvenes de organizaciones sociales, programas sociales y sindicatos con la misma idea.

Las ocho mesas de debate para la elaboración de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil abordaron temas vinculados a las medidas alternativas a la privación de libertad, delitos y sanciones acordes a la Convención sobre los Derechos del Niño y condiciones de detención que fomenten la reinserción, entre otros.