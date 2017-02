28/02/2017 - Negociación

Lichtmajer pidió al PEN que se haga cargo de la paritaria docente

El Gobierno de Tucumán prevé el inicio de clases en las escuelas públicas para el próximo 9 de marzo, más allá del paro nacional docente previsto para los días 6 y 7. El gobernador, Juan Manzur, indicó al gabinete provincial mantener un diálogo abierto con los gremios que nuclean a los maestros a fin de mejorar sus condiciones salariales.

Esta fue la postura impulsada desde la Provincia, luego de una reunión en la que participó el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Regino Amado; el ministro de Economía, Eduardo Garvich; y el representante de la Asociación de Magisterio y Enseñanza Técnica (AMET), Edgardo Bessone.

Lichtmajer-paritarias-docentes-NN-4Lichtmajer, expresó que el diálogo con los gremios docentes está abierto. “Nuestra voluntad es avanzar con las tratativas en cada reunión. Sostenemos la importancia de que el Gobierno Nacional se involucre en la cuestión educativa para generar el clima necesario para encaminar los conflictos y abrir la paritaria nacional para aumentar el Incentivo Docente”, declaró.

El titular de Educación dijo que, si bien “el paro nacional afecta a la provincia, es la Nación la que tiene que resolver la controversia. Esta incertidumbre no ayuda a las provincias que hacen un gran esfuerzo sosteniendo los presupuestos y políticas educativas”.

Para nosotros la educación no es un gasto, es una inversión”

Lichtmajer, al ser consultado con las mejoras salariales que podría proponer el Ejecutivo provincial, expresó: “Vamos a mejorar todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar el salario docente. Para nosotros la educación no es un gasto, es una inversión. Siempre vamos a acompañar a nuestros maestros. Como toda negociación responsable, nosotros sabemos que lo que acordemos ahora, lo vamos a tener que cumplir”, razonó.

Amado, declaró que en el conflicto educativo están involucradas todas las provincias, no sólo Tucumán, “porque el Gobierno Nacional incumple una ley de convocar a paritarias nacionales que es lo que piden todos los gremios”.

Dijo que, el Gobernador pidió que se mejoren las ofertas que se están haciendo a nivel nacional y, para alcanzarlo, “estamos haciendo un estudio en el Ministerio de Economía porque había que explicar cuál es la situación nacional”.

Maestros bien pagados

Amado explicó que el hecho de que se haya disminuido un 25 % el fondo compensatorio para asistir a las provincias en el pago a docentes y congelar el incentivo, “son señales de que no existe una voluntad de la Nación de resolver la cuestión. Nosotros queremos que los chicos estén en las escuelas y que los maestros estén bien pagados. El año pasado llegamos a un acuerdo, que conformaba a las mayorías de las partes, y algunos ítems quedaron para mejorar durante este año”.

El funcionario explicó que al estar congelado el Incentivo Docente, la meta de una inflación de un 17 % prevista en el Presupuesto Nacional, no podrá cumplirse. “Entendemos que el reclamo de recomposición nacional debería ser superior al 18 %. Cada provincia tiene que ver su propia realidad. Nosotros, gracias a una administración responsable, pudimos cumplir con lo pactado con todos los gremios, sin desfinanciar a la provincia”.

Inicio de clases

Amado dijo que las expectativas del inicio de clases será, en principio para el 9 de marzo, porque previamente habrá un reclamo de la CGT, el 7 de marzo, y luego habrá una marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Los gremios agradecen el apoyo provincial

Bessone dijo: “Podemos decir que hay un compromiso de que el 18 % no será un techo sino que la semana próxima podría haber una oferta que supere ese monto como está instalado en todo el país. Estamos esperanzados de que no sea menor a lo que pretendidos, para recomponer lo perdido el año pasado”.

En cuanto al paro nacional decidido por las cinco confederaciones, dijo que “es independiente a lo que ofrezca la Provincia. Manzur fue uno de los pocos gobernadores en apoyar la iniciativa docente par que se abra la paritaria nacional”.

La Secretaría de Estado de Gobierno y Justicia recibió por parte de la Unión de Docentes Tucumanos (UDT) un petitorio con el fin de trabajar en conjunto para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la docencia. Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno y Justicia, indicó que no tan solo se trató sobre la recomposición salarial, sino también a lo que hace al trabajo cotidiano del docente.

“Vamos a instar el diálogo entre las partes”, remarcó. Con respecto al petitorio, Vargas Aignasse, dijo que los reclamos que presentan son válidos y constructivos para las mejoras en docencia. “La educación está en la mirada del gobernador, Juan Manzur, por eso vamos a colaborar con todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones de trabajo”, agregó. Juan Carlos Aguirre, secretario general de UDT, agradeció ser recibidos por parte del Ejecutivo, “queremos comenzar a trabajar juntos. No se trata de reuniones tan solo, sino las soluciones”, dijo. Con respecto a las negociaciones salariales destacó la cifra que difunde el INDEC (13.400). “Hoy no podemos hablar de porcentajes, sabemos que desde Nación no mandarán dinero, será un año complicado con respecto a las paritarias”, cerró.