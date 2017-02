AMPLIAR El desenfreno comenzó anoche

24/02/2017 - Inseguridad

Empezó Carnaval de Río con paro de policía

Comenzó el carnaval en varias ciudades de Brasil, con cientos de miles de personas lanzadas a las calles, mientras la policía de Río de Janeiro inició una huelga.

Detalles.

La Policía Civil de Río de Janeiro, a cargo de las comisarías e investigaciones, inició una huelga "reforzada" de 24 horas antes de los primeros desfiles en el Sambódromo Marques de Sapucaí.

El anuncio de la medida de fuerza afecta el Operativo Carnaval 2017 cuando se inician los desfiles de las tradicionales Escolas do Samba del Grupo A.

Ayer comenzó el primer espectáculo en la pasarela del Sambódromo con el ingreso de la agrupación carnavalesca Acadmémicos del Sosiego y 45 minutos más tarde realizará su desfile de la banda Alegría de la Zona Sur.

El turista Gustavo Lopes Teixeira, de San Pablo, fue asaltado y no pudo hacer la denuncia ante la inactividad de las comisarías, donde la huelga se inició hace más de un mes, pero este viernes era redoblada, con servicios mínimos.

"Me quedé sin tarjeta de crédito, sin dinero, y no pude hacer la denuncia porque no me la reciben, estoy de manos atadas en el carnaval" declaró Lopes Teixeira, que piensa en volver a San Pablo anticipadamente. Las grandes "escolas do samba" pertenecientes al Grupo Especial desfilarán a partir del domingo en sambódromo de Río de Janeiro.

En tanto en la madrugada de este viernes concluyeron los festejos que marcaron el primer día del carnaval oficial en Salvador , del estado de Bahia, y Olinda, en Pernambuco, dos provincias de la región nordeste, con gran tradición carnavalesca.