AMPLIAR Rodriguez Saá y Parrilli, ayer

22/02/2017 - Instituto Patria

Rodriguez Saá con Parrilli: queremos un peronismo unido

El gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá y el presidente del Instituto PATRIA Oscar Parrilli se reunieron ayer en la sede del Instituto y acordaron llevar adelante actividades conjuntas en temas como migraciones y refugiados. "Queremos un peronismo unido, con todas las fuerzas que se oponen al modelo neoliberal"

Detalles.

Rodríguez Saá expresó que "en este momento tenemos que estar todos los peronistas unidos. María Eugenia Vidal dijo que quiere un peronismo dividido en tres, nosotros queremos un peronismo unido. No solo el peronismo, con todas las fuerzas que están luchando contra este modelo neoliberal". Sobre las características de la unidad afirmó que debe partir de lo programático "Debe ser programática, pública y plural. Hagamos el progama y el que se sienta cómodo que venga. Yo quiero que quede claro que queremos una Argentina sin presos políticos y sin espionaje político. Que no asuma deuda para gastos corrientes, que no se endeude".

A la pregunta sobre la autonomía de los gobiernos provinciales en relación con las casa rosada, el gobernador de San Luis dijo "yo tomo decisiones muy autónomas porque la provincia no está endeudada y no se va a endeudar. Tratamos de administrar lo mejor que podemos. En estos días tenemos que tomar la decisión sobre los aumentos salariales. Ahí la Nación ha puesto un techo y para nosotros lo que es el techo de la Nación debe ser el piso".

Oscar Parrilli afirmó que "hemos iniciado un camino" y que en las próximas elecciones "se van a evaluar los dos años de gestión de Macri y todos los que estemos en contra de este modelo debemos unirnos y expresarlo electoralmente" y agregó que "es necesario unir no solo al peronismo sino a todos los sectores que han sido víctimas de las políticas neoliberales: el endeudamiento, la desocupación, la apertura indiscriminada de las importaciones, la no defensa de los científicos y técnicos, la no defensa de la educación y la salud pública. Debemos sostener la defensa de las libertades individuales, que no haya presos políticos ni espionaje político".

Parrilli fue consultado por las denuncias de espionaje político, "yo he denunciado que hay un espionaje político montado desde el poder ejecutivo a travñes de la AFI. A mi me han intervenido el teléfono desde marzo hasta septiembre pasado. Hice una denuncia penmal, la amplié y solicité ser querellante. Hoy hemos leido en los diarios que el fiscal Delgado ha solicitado algunos requerimientos, yo voy a insistir y vamos a descubrir lo que es el espionaje político montado desde el Estado Nacional con la complicidad de sectores del poder judicial de Comodoro Py". Y agregó "el responsable es Macri, la pinchadura de mis teléfonos fue hecha por la AFI, es decir Arribas y Majdalani, durante 9 meses estuvieron haciéndome escuchas con fines políticos".