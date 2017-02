El cierre de Atanor abre las puertas de Tucumán al oligopolio Ledesma

22/02/2017 - Incertidumbre

La compañía anunció la decisión de enfocarse en otras unidades de negocio; los empleados no estaban al tanto de la decisión. La noticia puso en el centro de la mira al ingenio Concepción, la mayor fábrica azucarera pretendida históricamente por Ledesma SA.

Desembarco en Tucumán

En 2001 se incorporó al complejo productivo de Atanor el ingenio Marapa, que, en plena actividad, llega a ocupar a más de 300 personas. Posteriormente, en 2003, con el objeto de asegurar el aprovisionamiento de materias primas, Atanor adquirió las acciones de Moonmate SA, propietaria del complejo agroindustrial Leales, compuesto por 2.200 hectáreas plantadas con caña de azúcar, un ingenio que produce, una planta refinadora de azúcar de última generación con certificación de gestión de calidad ISO 9001, una unidad elaboradora de alcohol etílico y una planta productora de papel. Además de los ingenios, Atanor posee una planta industrial en Río Tercero (Córdoba) y las localidades bonaerenses de Baradero, Munro, Pilar y San Nicolás, donde también se dedica a la producción de alimentos y papel.

En 2004, las ventas de Atanor alcanzaron U$S 273 millones. En sus plantas, emplea a 1.469 personas. Esta cantidad, con la compra del ingenio, prácticamente se duplicará. El año pasado, exportó productos por U$S 80 millones a Brasil, como principal destino. Entre sus ventas externas, los agroquímicos son su fuerte: en 2004 representaron más de U$S 66 millones. Atanor prevé invertir hasta 2007 unos U$S 175 millones en expandir sus negocios.

Después Compró Concepción SA y el año pasado vendió Marapa. Ledesma queda en las puertas de ingresar a dominar Tucumán.