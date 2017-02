20/02/2017 - Abuelas

Carlotto aclara : "nunca defendimos a Milani"

La líder de Abuelas de Plaza de Mayo aseveró que no respaldaron al ex Jefe del Ejército, recientemente detenido por secuestros en la última dictadura cívico-militar. También criticó al actual gobierno y manifestó que está observando "cómo vamos a reaccionar a los agravios que estamos sufriendo los organismos de derechos humanos".

Detalles.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto , negó que la entidad que preside hay expresado en algún momento su apoyó al ex jefe del Ejército César Milani y afirmó que al menos un sector de los organismos de derechos humanos son víctimas de “ una campaña feroz ” de la que responsabilizó al actual gobierno nacional.

Al mismo tiempo, evitó pronunciarse sobre la detención de Milani, ordenada por la justicia, al indicar que “ a este hecho no voy a abordar ahora, porque lo estamos viendo desde varios lugares ”, y sostuvo que a Milani “ no lo vamos a defender, porque no lo hemos defendido antes y no lo vamos a defender ahora ”.



“ No puedo opinar (sobre la detención de Milani, porque estamos resolviendo (en Abuelas) cómo vamos a reaccionar a estos agravios que estamos sufriendo los organismos de derechos humanos y las Abuelas de Plaza de Mayo ”, dijo Carlotto, en declaraciones radiales. Al respecto mencionó “ agravios porque se están diciendo cosas que no son ciertas referidas a que hemos apoyado a este hombre y de ninguna manera nunca lo apoyamos ”.



Tras expresar su “ respeto total a los familiares ” de las víctimas de los casos en que se acusa a Milani, añadió: “ Si es responsable, la condena total ”, pero remarcó debe haber juicio y condena de parte de la justicia, sin intervención de los otros poderes, como el Ejecutivo y el Legislativo. Consultada sobre las razones por las cuales la ex presidenta Cristina Fernández respaldó a Milani pese a los cuestionamientos surgidos con su nombramiento al frente de la fuerza, respondió: “ No sé, eso es una cuestión de gobierno de Cristina. Ella lo mantuvo ahí ”.



“ Por qué se lo sostuvo cuando había la presunción de ser responsable de estos hechos aberrantes, no puedo responderlo por el gobierno de Cristina ”, continuó, para señalar: “ Yo no tengo confianza con ella, tengo mucho respeto, cariño y admiración por lo que hizo que fue buenísimo, lo mismo que su marido. Pero no tengo la confianza para decirle lo que tiene que hacer. No me corresponde. Las cuestiones de gobierno las resuelve quien gobierna ”.



Cuando se le preguntó si hubo una doble vara del gobierno anterior y de los organismos para medir el accionar de Milani comparado con otros represores, respondió: “ No sé. Si quieren comparar a Milani con Videla. Videla es un ser horrible, ya murió que en paz descanse, 30 mil personas desaparecidas, un plan sistema de exterminio, robo de niños, robo de bienes. Este hombre (por Milani) aparece de un día para el otro. ¿Lo conocía el periodismo para denunciarlo? Tampoco nosotros. No hay razones para pensar que hubo una doble vara ”.