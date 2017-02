AMPLIAR La ridiculización del poderoso

19/02/2017 - Bromas

El rostro de Trump se transformó en la careta más vendida en el carnaval carioca

Comenzó el irreverente carnaval callejero en Río de Janeiro y San Pablo, con sátiras sobre el presidente Donald Trump, cuya careta, es la más vendida en los mercados populares donde también se compran disfraces.

Un vecino del barrio Gavea, de clase media alta en el sur carioca, se calzó una peluca anaranjada, imitando a Trump, mientras bailando con ademanes exagerados.

Detrás de la parodia de Trump cinco muchachos, con gruesos bigotes postizos negros, vestidos como mexicanos, hacían muecas y se burlaban del "fanfarrón" y desplegaban una manta que imita al muro prometido.

Decenas de miles de personas se lanzaron hoy a las calles de Río de Janeiro donde el termómetro trepaba a los 35 grados centígrados al mediodía, cuando aún faltaba mucha fiesta, ya que los desfiles se prolongaban hasta la noche, y volverán a comenzar el domingo con otros "blocos".

Por lo menos, 112 agrupaciones festivas fueron inscriptas en la municipalidad carioca.

A varias cuadras más al norte de donde los supuestos mejicanos cantaban "marchinhas" sobre el "colorado" Trump, se realizó hoy el "Carnaval de Rua" (callejero) en el barrio Santa Teresa, conocido por el trolebús que lo recorre y sus laderas.

Desde poco después de las siete horas (9 GMT) comenzaron a concentrarse en Santa Taresa los "blocos de rua" y el primero en formarse fue "Ceu na Terra" (Cielo en la Tierra).

Los disfraces eran definitivamente eclécticos, una pareja estaba vestida como una cigüeña, ella, y un pavo,él, mientras una familia, con tres niños, apareció fantaseada como los personajes peludos de la película infantil Monstruos S.A.

En Brasil cada Carnaval deja su marca.

Hace quince años lo fueron las máscaras de Osama Bim Laden, que se vendieron como pan caliente.

Este año despunta la máscara de Donald Trump, que esta semana fue la más requerida por el público en el mercado paulista "25 de Marzo", el mayor a cielo abierto de Brasil donde se puede comprar todo tipo de productos, no pocos de ingresados a través del contrabando.

En ese aquelarre comercial donde lo legal e ilegal se asocian a lo sagrado y lo pagano del carnaval, las máscaras de Trump se ofertaban a 7 reales ( 2,2 dólares) el viernes pasado, pero pueden subir a 10 reales la semana próxima.

Trump no es único hazmerreír de este carnaval que recién empieza, y donde también se escuchan "marchinhas" mordaces contra el presidente Michel Temer.

"Con mucha música, sudor y cerveza los invitamos al nuestro bloque " dice la convocatoria lanzada por una agrupación que se reunió el viernes por la noche en Cinelandia, un barrio bohemio del centro carioca. La consigna de los participantes en ese baile de Cinelandia fue "Fuera Temer".

Ante la crisis económica más grave de las últimas décadas, según informó esta semana el Banco Central, los brasileños no desisten del carnaval, pero millones optan por permanecer en sus ciudades en lugar de viajar a Río, Bahia o Pernambuco, las tres grande capitales carnavalescas.

En San Pablo, donde la desocupación ya afecta a más dl 13 % de la población, hoy se reunieron cerca de 100 mil personas en el Parque Ibirapuera, el más importante de la ciudad.

Allí se presentó el bloque del popular cantante Alceu Valencia, un mito del carnaval pernambucano, que tiene su identidad propia , distinta a la del carnaval carioca y el bahiano.

Estaba previsto que Valencia cantara dos de sus temas más conocidos, "Me agarras que si no me caigo" y "Maluco Beleza", éste último que también da nombre a esa banda carnavalesca venida a San Pablo desde la región nordeste.