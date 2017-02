AMPLIAR Afiche de la convocatoria

19/02/2017 - Integración

Está abierta la convocatoria para la feria APAS de Brasil

El Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) convocan a empresas argentinas a participar de APAS 2017, feria que se realizará del 2 al 5 de mayo en la ciudad de San Pablo, en Brasil.

Detalles.

APAS es uno de los eventos más importantes del sector supermercadista de América Latina y del mundo. Durante cuatro días reúne a la cadena supermercadista y a los proveedores de toda la red de abastecimiento en uno de los centros de exposiciones más grandes de Brasil. Además de ser un lugar de encuentro para establecer lazos comerciales y concretar negocios, constituye una gran oportunidad para presenciar lanzamientos de productos y conocer las últimas novedades y tendencias del mercado.

La participación en esta feria de negocios permite a las empresas establecer un contacto directo con contrapartes potencialmente interesadas en sus productos, posibilitando la concreción de ventas y su ingreso a nuevos mercados.

En esta edición la Argentina contará con un pabellón de 327 m2 a disposición de las empresas que deseen exhibir productos correspondientes a los sectores de alimentos, bebidas, cosmética, perfumería, maquinaria de envasado y tecnología alimentaria, y todo aquello vinculado a la industria supermercadista.

Procedimiento de pre-inscripción

Para participar de la feria deberá completar el formulario de inscripción.

Si nunca participó de otras actividades con la AAICI deberá previamente registrarse en esta web y completar el Test de Diagnóstico Exportador.

Para cubrir los espacios disponibles se priorizará a empresas exportadoras o en condiciones de exportar que demuestren una estrategia alineada a los productos y mercados objetivos de la feria.

Una vez completado el formulario de pre-inscripción, la empresa será contactada por la AAICI y se le remitirá la liquidación con las correspondientes instrucciones de pago a ser cumplimentadas dentro de las siguientes 72 horas.

En el marco del programa de Ferias Internacionales, las empresas participantes acceden a los siguientes servicios antes, durante y después del evento:

Apoyo técnico: información comercial, perfil de mercado, listado de importadores y asesoramiento personalizado.

Apoyo logístico: armado de stand de alta calidad garantizada, coordinadores especializados, servicio de wi-fi, asistentes, accesos gratuitos, incorporación al catálogo de la feria, servicio de limpieza y de seguridad.

Garantía de la mejor relación costo-beneficio en materia de participación en ferias internacionales favoreciendo la inclusión de empresas de diversa envergadura.

-Empresas Pequeñas: US$ 1.000

-Empresas Medianas: US$ 2.800

-Empresas Grandes, Provincias: US$ 4.000

La ubicación de las empresas dentro del pabellón Pabellón Argentino será adjudicada por sorteo.

Costo de participación en el Pabellón Nacional

Conforme a lo establecido en la Resolución Sepyme 21/2010, 50/2013, 11/2016 y sus modificatorias, se mantiene la adecuación al sistema de categorización de empresas según su tamaño, garantizando la igualdad de oportunidades para todas las empresas argentinas interesadas -sean micro, pequeñas, medianas o grandes-, favoreciendo su inserción estratégica en el mercado internacional:

-Microempresas: US$ 750

Los participantes deberán asumir los gastos relativos a su traslado, estadía y envío de sus productos a la Feria, así como también deberán permanecer en el stand argentino durante todo el evento.

Los pagos deberán hacerse en pesos teniendo en cuenta la cotización billete del Banco de la Nación Argentina para el dólar tipo vendedor, del cierre del día anterior.