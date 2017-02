17/02/2017 - Lesa Humanidad

Detuvieron al exjefe del Ejército César Milani por secuestros durante la dictadura

El exjefe del Ejército César Milani fue detenido en La Rioja tras prestar declaración indagatoria en la causa que investiga los secuestros de Pedro Adán Olivera, de su hijo, Ramón Alfredo Olivera, y de Verónica Matta, ocurridos en 1977.

Detalles.

El militar se presentó a la indagatoria y tras ese trámite el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena dispuso su prisión preventiva. Milani está acusado de haber estado a cargo del grupo de tareas que secuestró en La Rioja a las tres víctimas, que fueron detenidas y trasladadas al Instituto de Rehabilitación Social, centro clandestino que funcionaba en la capital de esa provincia.



La fiscal federal de La Rioja, Virginia Miguel Carmona, a cargo de la investigación, afirmó que en el expediente "existen elementos sólidos" como para justificar la detención.



"En la causa hay elementos sólidos como para justificar la detención de Milani en esta causa. Se procede de esta forma para evitar que el imputado entorpezca el desarrollo de la investigación", subrayó Miguel Carmona en declaraciones a Radio con Vos.



Esta semana, el exjefe del Ejército durante la gestión de la expresidenta Cristina Kirchner también prestó declaración indagatoria en Tucumán en la causa por la desaparición del soldado Alberto Ledo, ocurrida en 1976.



En marzo de 1977, Olivera fue secuestrado en su casa y permaneció desaparecido durante dos días, en los que dijo haber sido brutalmente torturado a punto tal que quedó con una hemiplejia. Luego lo liberaron en la puerta de su casa y se llevaron a su hijo, Ramón Olivera, quien corrió la misma suerte durante diez días, y fue quien denunció al exjefe del Ejército por primera vez en 1979.



El abogado de Milani, Gustavo Feldman, había señalado antes de la indagatoria que su cliente no iba a responder preguntas. "No va a responder preguntas debido a que por los hechos que se le imputan no hay manera de que surjan nuevas preguntas", afirmó Feldman en declaraciones a radio La Red y señaló que la idea de Milani era dar una "explicación del contexto histórico y en particular sobre cuál era su conducta y sus funciones" en marzo de 1977.



Tras la decisión del juez, la defensa del militar pidió su excarcelación, que le fue rechazada, por lo que fue trasladado a dependencias del Servicio Penitenciario de La Rioja. "Estamos contentos. Esperamos que la decisión del juez sea mantener la prisión preventiva", subrayó Ramón Olivera en declaraciones al canal de noticias TN al conocerse la noticia de la detención.



En junio pasado, el magistrado Herrera Piedrabuena había llamado a indagatoria a Milani, pero la audiencia se postergó a la espera de la resolución de la Corte Suprema, instancia a la que el militar había llegado para intentar cerrar el caso.



Luego del rechazo del máximo tribunal a su pedido, la citación a indagatoria se hizo efectiva esta viernes. César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani asumió al frente del Ejército el 3 de julio de 2013, despertando cuestionamientos de algunos organismos de derechos humanos, durante la gestión de Cristina de Kirchner.

Estuvo en el cargo hasta el 23 de junio de 2015, cuando pidió su pase a retiro por "cuestiones personales", en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, además de los casos abiertos por delitos de lesa humanidad.