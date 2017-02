AMPLIAR El dirigente durante el encuentro

15/02/2017 - Congreso

Para SADOP, Frigerio maneja a su antojo el ministerio de Educación

Así lo expresó Pedro Bayúgar, de la conducción nacional de los docentes privados, en el marco de las actividades del Congreso Nacional de Docentes Privados que se desarrollal en Tucumán. Pretenden garantizar el mínimo lo que en realidad nos dejará en una situación de conflicto permanente.

El historiador Hugo Chumbita, el licenciado Daniel Yepes, el abogado laborista Juan Pablo Capón Filas, el profesor Mario Oporto y otros especialistas forman parte de la nómina de expositores.

Con respecto a las paritarias, Bayúgar señaló: “A nivel nacional ya se ha anunciado que no van a convocar a paritarias federales, pese a que dos tercios de los ministros de Educación de las provincias exhortaron al ministro Bullrich a que convoque a paritaria nacional. Lo que prometió el ministro es que van a garantizar el mínimo acordado en 2016 un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil ($9.672)”.



Con respecto al “Fondo compensador”, Bayúgar explicó: “el Ministerio de Educación no lo maneja más. En realidad, el año pasado se establecieron dos fondos compensadores para las provincias que tienen mayores dificultades para el pago de los salarios docentes. Ahora, esos fondos serán manejados por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien negociará otros temas con esas provincias. En ese sentido, yo pienso que tenemos un Ministerio de Educación intervenido por el Ministerio del Interior, porque obviamente, si te intervienen la caja, poco te queda para decir. Éste es un Ministerio de Educación que no tiene escuelas ni maneja docentes por sí mismo...”.



Además, advirtió el dirigente, el tema del FONID (el Fondo Nacional de Incentivo Docente) queda congelado al monto del año pasado como si no hubiera habido inflación... El FONID, según el salario docente que cada provincia ha acordado, representa entre un 8 y un 12% del salario de un maestro de grado de jornada simple. No es poco dinero. Y al verse congelado, los nuevos salarios de este año que de laguna manera se van a recomponer, ese porcentaje se va a ver disminuido. Y creo que intentarán hacerlo desaparecer. En la medida en que el FONID no tenga significado en la composición del salario docente, irá perdiendo interés y a la larga se tratará de convertirlo en alguna bonificación. Y creo que tiende a desaparecer en medio de una crisis parecida a la que le dio origen: la Nación no quería definir aumentos salariales; entonces, estableció estos procedimientos. Para nosotros fue beneficioso porque corríamos el serio riesgo de perder el pago de nuestro salario en dinero y que pasaran a tener peso en ese momento los vales, los tickets canasta etc”.



Finalmente, Bayúgar destacó: “Hoy, sería importante que la Nación garantice el salario y asista a las provincias, la desaparición del FONID, la pérdida -por parte del Ministerio de Educación de la Nación del manejo de los fondos compensadores, a manos de Frigerio es un retroceso importante. La sociedad tiene que asumir que esto es un ataque a la composición del salario docente y un menoscabo del sistema educativo general”.