12/02/2017 - DDHH

120 organizaciones piden se retire la postulación de Carlos de Casas para la CIDH

Organismos de derechos humanos, sindicatos, movimientos campesinos y asociaciones que trabajan en temas de justicia, igualdad de género, medioambiente, derechos LGBTI y libertad de expresión- impugnamos la candidatura de Carlos Horacio de Casas para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitaron al Estado que retire su postulación.

Detalles.

El perfil y el desarrollo profesional del candidato no se vinculan con la defensa y promoción de los derechos humanos sino con el derecho empresarial, penal económico y tributario. Al mismo tiempo, de Casas se ha pronunciado en contra de estándares internacionales de libertad de expresión, de igualdad y no discriminación de personas LGBTI y de los derechos de las mujeres. Se ha posicionado en contra de la derogación del delito de desacato, que en nuestro país fue utilizado contra trabajadores de prensa y ha sido objetado por la CIDH. Su única actividad en el sistema interamericano ha sido la defensa de tres directivos de una compañía uruguaya acusados por delitos financieros; al mismo tiempo, dos abogados que integran su estudio jurídico defendieron en el Sistema Interamericano a una empresa minera que afectó gravemente a comunidades indígenas en Guatemala.

En los últimos días, para defender su candidatura, de Casas mintió sobre los antecedentes del militar Enrique Blas Gómez Saa a quien defendió de manera particular en el juicio que se le sigue por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de las víctimas: falseó las fechas y lugares donde el militar estuvo en funciones. El candidato afirmó que su defendido había sido desplazado en 1977 pero en realidad se retiró a fines de 1979. De Casas también afirmó que a Gómez Saa "era inocente, tal como lo declaró la justicia". Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza revocó la falta de mérito en febrero de 2012 y dictó su procesamiento. Esto habilitó que la causa fuera elevada a juicio. Es decir, que la justicia federal mendocina entendió que había prueba suficiente para que Gómez Saa enfrentara un juicio oral.



Por estos motivos las organizaciones firmantes ​i mpugnamos la candidatura de Carlos Horacio de Casas para integrar la comisión interamericana de derechos humanos ​y solicitamos a la Canciller, Susana Malcorra, que el estado argentino la retire.

Para conocer la impugnación haga clic aquí.

100% Diversidad y Derechos

AADI - Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena

AAMJUS - Asociación de Abogados Mendoza por la Justicia Social

Abogados Populares Catamarca

AboSex - Abogad*s por los Derechos Sexuales

Abuelas de Plaza de Mayo

ACIFaD - Asociacion civil de familiares de detenidos

ACIJ - Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

ADC - Asociación por los Derechos Civiles

ADEPI-Asociación por los derechos de los pueblos indígenas - Formosa

ADISTAR Tartagal

Agencia de Prensa Alternativa (APA)

Agrupación Afro XANGO "por la Inclusión y la Justicia Social"

Akahatá

Alianza Internacional de Habitantes

Alitt - Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual

ANDHES - Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales

APDH - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

APDH - La Matanza - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

APDH - La Plata - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

APDH - Mar del Plata - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

APDH - San Rafael - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

APDH - Tucumán - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

ARECIA- Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina

Asociación Buena Memoria

Asociación de Ex Presos Políticos y Sobrevivientes al Terrorismo de Santiago del Estero

Asociación de Prensa de Tucumán

Asociación Ecuménica de Cuyo

ASOCIANA - Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino

Biblioteca Popular "Casa por la Memoria y la Cultura Popular" de Mendoza

Biblioteca Popular Crisálida de género, diversidad afectivo sexual y derechos humanos

CAREF - Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes

Catamarca contra la Tortura

Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario - UNR

Católicas por el Derecho a Decidir Argentina

CEAPI - Centro de Estudios y Acción por la Igualdad

CEJIP - Centro para una Justicia Igualitaria y Popular

CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales

Centro de Justicia y Derechos Humanos "Eduardo Luis Duhalde" de la Universidad Nacional de Lanus - UNLa

Centro de participación monseñor Enrique Angelelli

CEPOC - Centro de Estudios en Política Criminal y DDHH

CHA - Comunidad Homosexual Argentina

Ciencia y Técnica Argentina (CyTA) - Investigación y Desarrollo para la Inclusión

CLADEM-Argentina - Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres

Colectivo Nacional Mario Bosch - Red de Abogadxs en Causas de Crímenes de Lesa Humanidad

Colectivo Ni Una Menos

Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte

Comisión Provincial por la Memoria

Comisión Vesubio y Puente 12

Compromiso Democrático Argentina

Comunicación por la diversidad

Conurbanos por la Diversidad

Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina

Cooperativa de Trabajo Las Charapas

Coordinadora contra la violencia carcelaria y policial

COPADI - Colectivo para la Diversidad

COTRANS LAC - Confederación Trans de Latinoamerica y el Caribe

CTA Autónoma

CTA de los Trabajadores de la Argentina

Devenir Diverse - Córdoba

Dirección de Diversidad Sexual de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata

EFADS -Espacio de formación y acompañamiento en diversidad sexual - Facultad de Periodismo y Comunicación Social - Universidad Nacional de La Plata

ELA - Equipo latinoamericano de Justicia y Género

Ex presas y presos políticos de Mendoza

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de la Salud - Universidad Nacional de Santiago del Estero

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Mendoza

Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz

FARN - Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Fe. De. Vi. Argentina - Fuerza Emancipadora de Villas y Barrios Marginados de la Ciudad de Buenos Aires

Fundación Memoria Histórica y Social Argentina

Fundación Memorias e Identidades del Tucumán - Tucumanpa yuyaymin

Fundación Mujeres x Mujeres

GMAF - Grupo de Mujeres de la Argentina

H.I.J.O.S. Mendoza

H.I.J.O.S. Red Nacional

H.I.J.O.S. Tucumcán - Red Nacional

Habitar Argentina

ILSED - Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia

INECIP - Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales

Insgenar - Instituto de Género, Derecho y Desarrollo

Jóvenes x la Diversidad

La Garganta Poderosa

La Machi Osc

Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Liga Argentina por los derechos del hombre de Mendoza

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta

MANIFIESTA cooperativa audiovisual feminista

MEDH - Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos - Mendoza

MEDH- Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

Memoria Abierta

Memoria Activa

MISER nacional

MODEVIFA - Movimiento en defensa de la vivienda familiar - Mendoza

Movimiento Mayo

Movimiento Nacional Campesino Indígena - Via Campesina

Movimiento Popular la Dignidad - Mendoza

MPP - Movimiento de Profesionales para los Pueblos

Mujeres Trans Argentina

Mujeres Trans y Travestis de Corrientes

Observatorio de Comunicación, Género y Diversidad con perspectiva en DDHH de la Facultad de Periodismo y Comunicacion Social-UNLP

Observatorio de Derechos Humanos - FADECS - Universidad de Comahue

Observatorio de Derechos Humanos de Rio Negro

Observatorio de los Derechos de la Infancia "Eduardo Bustelo"

OTRANS Argentina

Poder Ciudadano

REDCOM -Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina

REDI - Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad

SADOP - Sindicato Argentino de Docentes Particulares - Mendoza

SERPAJ - Servicio Paz y Justicia

SITEA - Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados - Mendoza

TLGBI - Frente de organizaciones

Unión de trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza

Unión Diaguita de Tucumán

XUMEK - Mendoza

Yo No Fui

Zainuco - Neuquén