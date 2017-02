AMPLIAR El populoso metro de San Pablo. Estaciones, trenes y pasillos representan un riesgo para las mujeres: se denuncian dos casos de

Auge de violencia sexual en el metro de San Pablo

Viajar en el subterráneo (metro) de San Pablo, la ciudad más populosa de Sudamérica, es cada vez más peligroso para las mujeres dado que aumentó en un 353% el número casos registrados de violencia sexual en 2016.

La Delegación de la Policía Metropolitana de San Pablo registró 748 casos de agresión de diverso grado de violencia contra pasajeras del "Metro" el año pasado, lo que da un promedio de casi dos hechos por día.

En 2015 esa misma unidad policial había contabilizado 165 episodios que tuvieron a mujeres como víctimas.

Un primer dato que sorprende a los investigadores es que estos ataques suceden en trenes o galerías ferroviarias en las que siempre hay público, guardia policial y cámaras conectadas en tiempo real a un centro de control. Según la documentación de la policía y de la Secretaría de seguridad Pública de San Pablo el mayor número de agresiones sexuales entre las 8 y 9 horas de la mañana, cuando más hay pasajeros en las formaciones.

La omisión y hasta la tolerancia del público se explican.

según los especialista, en los "mandatos sexistas" de una cultura machista para la cual una mujer vestida de forma sugerente debe atenerse a las consecuencias.

Esa preceptiva cultural es particularmente aceptada por una sociedad en la que se rinde culto al cuerpo y la sensualidad. La diputada y ex ministra de Derechos Humanos María do Rosario coincide con la idea de que en Brasil sobreviven atavismos culturales que condenan a la mujer a objeto. La legisladora recuerda que "hasta no hace mucho tiempo" las campañas de promoción de las agencias brasileñas "abusaban" de las imágenes de mujeres para atraer turistas extranjeros en carnaval.

Además, señala María do Rosario, actualmente "Brasil está atravesando un momento especial de intolerancia que se expresa en actitudes homofóbicas y misóginas que se repiten con frecuencia y reciben la aprobación implícita o explícita de parte de la sociedad".

Por otra parte organizaciones feministas, como S.O.S Cuerpo, han informado sobre actitudes "misóginas y prejuiciosas" de la policía paulista cuando deben recibir denuncias de mujeres que han sido víctimas de alguna forma de ataque dentro o fuera de los trenes.

Esos grupos alertan, además, sobre los "repetidos" casos de violencia contra la mujer que tienen como protagonistas a policías.

En ese sentido se cita como ejemplo el de un agente que fue preso en diciembre del año pasado por violentar a una pasajera en un tren que conecta la capital con la zona periférica.

Su víctima fue una chica de 23 años mientras se encontraba en la estación San Miguel Paulista y realizó la denuncia, pese a que tuvo que esperar varias horas para que se la tomaran.

Pero si los números oficiales refieren a un promedio de 2 ataques sexuales por día en el Metro, para agrupaciones feministas la realidad es peor que estadísticas sobre agresiones de género.

Esto es así, explican esas agrupaciones, porque hay cierto "desinterés" en las comisarías al momento de registrar las denuncias así como de combatir ese tipo de delitos.