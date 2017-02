08/02/2017 - Paritarias

Docentes nacionales lanzan "último llamado" y analizan un paro

Ante la negativa de la administración de Mauricio Macri que no convocar a las paritarias docentes nacionales, los gremios de CGT y CTA se reunirán este jueves para poner fecha a un plan de lucha que incluirá una macha nacional y la posibilidad de hacer paro en todo el país.

En la presentación de la inflación de los trabajadores Sonia Alesso, secretaria general de CTERA adelantó que se están pensando en una marcha nacional y pidió que la acompañen el resto de los gremios. "Tiene que venir todo el movimiento obrero porque vienen por la educación de nuestros hijos", aseveró.

Para Alesso el Gobierno no está cumpliendo con la ley al no realizar la convocatoria nacional. "No solo buscan poner un techo, sino que también no cumplen con la ley", dijo en diálogo con ámbito.com y denunció que detrás de la falta de convocatoria se esconde "un intento de retroceder en los fondos coparticipables que Nación envía a las provincias".

Este jueves, los cinco gremios docentes nacionales, UDA, CTERA, SADOP, CEA y AMET realizaran anuncios sobre el plan de lucha.

A continuación un breve mano a mano con la dirigente sindical.

Pregunta: ¿Qué va a suceder en la reunión de este jueves?

Sonia Alesso: Vamos a discutir de cara a nuestros congreso de la CTA y CTA una estrategia común frente a la negativa del Gobierno a cumplir la ley. Lo grave no es solo que el Gobierno esté intentando poner un techo bajo a la paritaria sino que está incumplimiento de una ley nacional votada por amplia mayoría en el Congreso.

P.: ¿Tuvieron contacto con el ministerio de Educación o Trabajo?

S.A.: No, ninguno. La semana pasada hicimos una presentación solicitándoles a los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Educación, Esteban Bullrich que convoquen a la paritaria, es decir que cumplan con la ley. Es fundamental el cumplimiento de la ley de financiamiento.

P.: ¿Qué pasa si no convocan?

S.A.: Creo que están llevando al país a un conflicto nacional perjudicando a las provincias y tratando de que los gobernadores se hagan cargo del conflicto. Lo grave es que buscan transferir la responsabilidad del Estado Nacional a las provincias

P.: ¿Analizan realizar algún paro?

S.A.: Vamos a analizar las acciones a seguir. En nuestro caso lo va a definir el Congreso de Cetera, en el caso de los otros sindicatos sus cuerpos orgánicos. Pero vamos a analizar una estrategia en común como ya lo hemos hecho en la calle en la marcha de la semana pasada.

P.: ¿Tiene fecha la marcha nacional que anunció?

S.A.: Nosotros estamos exigiendo la convocatoria a paritarias y estamos discutiendo algunas acciones en caso que no nos convoquen. El Gobierno está en falta pero tiene tiempo de reflexionar y no cometer este error tan grave porque en realidad no solo afecta un porcentaje del salario de los docentes sino que está afectando la escuela pública. Es un intento de retroceder en los fondos coparticipables que Nación envía a las provincias. Estamos haciendo un último llamado de atención, venimos haciendo desde fin de año.

P.: ¿Hasta cuándo van a esperar?

S.A.: Mañana vamos a definir qué fecha tope ponemos para definir las líneas de acción.

P.: ¿Van a comenzar las clases este año?

S.A.: Creo que el Gobierno tiene que convocar, la pelota está del lado del gobierno. Espero que no se equivoque y que convoque.

Ámbito