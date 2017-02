08/02/2017 - Indiganante

Una mujer denunció al concejal Romano Norri por acoso sexual

Una moza denunció al concejal Agustín Romano Norri (ApB) por haberle tocado la cola en un bar mientras estaba trabajando. La mujer aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias.

Según comentó la chica de 26 años, el hecho ocurrió el sábado a la madrugada en el bar Dublin, el concejal totalmente alcoholizado estaba junto a un grupo de amigos y no tuvo mejor idea que tocarle la cola.

“Yo estaba atendiendo como lo hago siempre. Este señor llegó con un grupo de 10 personas más, todos hombres. Pidieron para beber y en un momento se acercó y me tocó la cola. Luego me retiré y seguí con mis labores. En otro momento pasé cerca de la mesa y allí me volvió a tocar, me agarró la cola y me dijo barbaridades”, relató Daniela a Primerafuente.

La moza agregó que uno de los amigos que se encontraba con el concejal le dijo no le hagas caso está muy ebrio. “Pero en realidad ellos festejaban la manera que me trató este tipo y ninguno le dijo nada. El dueño del lugar intervino y les pidió que se vayan”, explicó la muchacha.

También expresó que el martes el concejal la llamó por teléfono y le ofreció disculpas, aunque no fueron aceptadas. “Yo me voy a presentar ante las autoridades del Concejo Deliberante para que me escuchen y además le re caiga alguna sanción, no puede andar alegremente abusando y haciendo lo que quiere. Yo no sabía que era político. Me lo dijeron después que le conté al dueño del lugar”.

La joven se presentó este miércoles ante las autoridades policiales de la Seccional Primera y denunció está bochornosa situación. Luego se presentó ante los abogados de la Fundación María de los Ángeles Verón quienes la asesoraran.

Según la víctima, este jueves por la tarde se presentará ante el resto de los miembros del Concejo Deliberante para relatarles lo ocurrido y para exigir que tomen alguna medida al respecto.

La denuncia