AMPLIAR Los afiches insidiosos contra Francisco

05/02/2017 - Por los afiches

El Papa pidió alejarse de "la envidia y la difamación"

Los carteles muestran una fotografía de Francisco con cara de pocos amigos y un texto que reza: " ‘France', has intervenido congregaciones, has destituido a sacerdotes, has decapitado a la Orden de Malta y a los Franciscanos de la Inmaculada, has ignorado a cardenales... pero, ¿dónde está tu misericordia?”.

Las internas vaticanas Su tendencia reformista ha llevado a los medios italianos a especular con que la campaña anónima fue orquestada por el espectro ultraconservador de la curia. Considerando el momento en que aparecieron los afiches en cuestión y la especificidad de los reproches que se le hacen al pontífice, no faltará quien busque sospechosos en el ámbito de la Orden de Malta, surgida hacia el año 1048 al calor de las Cruzadas y formada por laicos de familias nobles que actualmente se dedican a labores humanitarias. En las últimas semanas, la Orden de Malta se ha visto inmersa en un duro pulso con el Vaticano. Este mismo sábado (4.2.2017), tras la aparición de los carteles, el papa Francisco designó al arzobispo italiano Angelo Becciu –encargado interino de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado vaticana– como delegado especial en la Orden de Malta. La Santa Sede difundió una carta, fechada el 2 de febrero, en la que el pontífice anuncia que Becciu actuará "en estrecha colaboración” con Ludwig Hoffmann von Rumerstein.

Un día después de que aparecieran en Roma afiches anónimos en su contra, el papa Francisco pidió ayer a los cristianos "alejar la envidia y la difamación". Además, ratificó su condena al aborto y la eutanasia.

"La misión de los cristianos en la sociedad es dar sabor a la vida con la fe y el amor que Cristo nos ha donado, y al mismo tiempo alejar los gérmenes contaminantes del egoísmo, la envidia y la difamación", aseveró el sumo pontífice durante el tradicional rezo del Ángelus dominical.

"Estos gérmenes arruinan el tejido de nuestra comunidad, que deben en cambio brillar como lugares de acogida, solidaridad y reconciliación", agregó.

Y continuó: "Para cumplir esta misión, hace falta que nosotros mismos seamos los primeros liberados de la degeneración corruptora de los influjos mundanos".

Durante su tradicional mensaje frente a miles de fieles en la plaza San Pedro, el pontífice recordó además la Jornada por la Vida y dedicó un mensaje contra el aborto y la eutanasia.

"Llevamos adelante la cultura de la vida como respuesta a la lógica del descarte y a la caída demográfica; estamos cercanos y rezamos juntos por los niños en peligro por la interrupción de un embarazo, así como por las personas al fin de la vida", reflexionó. "Toda vida es sagrada, la de un niño por nacer y la de una persona cercana a la muerte", sentenció.

Si bien los afiches no llevaron firmas, la agencia ANSA indicó que es "fácilmente relacionable a los ambientes conservadores que cada vez más manifiestan su oposición al magisterio, a las medidas y a la línea del pontificado de Jorge Bergoglio".