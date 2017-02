03/02/2017 - Por Julio de Vido

Reflexiones sobre desigualdad social y ajuste energético

El ministro de Energía y Minería utilizó, en alguna de las tantas veces que intentó en vano justificar el tarifazo, la célebre frase de Juan Domingo Perón, "la única verdad es la realidad" y lo único que dejó en claro fue que lo que ellos llaman derroche era mejor calidad de vida para los argentinos.

Sin contar por ahora la reciente suba tarifas eléctricas, que analizaremos en profundidad próximamente, desde el 10 de diciembre de 2015 la frase cobra cada vez mayor relevancia, alcanzado su punto máximo con la difusión del informe mensual de CAMMESA de diciembre, en base al cual el Observatorio OETEC publicó un estudio con interesantes hallazgos.

En primer lugar, encontró que sólo los usuarios residenciales de Edenor registraron en 2016 un incremento de la demanda en relación con 2015. El ascenso fue del 5%, contra un desplome del 3% para los usuarios de Edesur. Asimismo, la expansión de la demanda para el sector residencial en el último año de nuestro Gobierno en relación con 2014, fue de 1.778.002 MWh. Por su parte, entre 2016 y 2015 el incremento fue de 346.050 MWh.

Es decir, durante los años 2014-2015 el sector residencial demandó un 413,8% más de electricidad de lo que lo hizo en el primer año de Cambiemos en relación con 2015. Pero lo más importante de todo es que los usuarios residenciales de Edenor alcanzaron en 2016 la mayor participación porcentual en el quinquenio la demanda total de la región AMBA (excluyendo La Plata).

De la misma manera, en cuanto a la participación porcentual en la demanda total AMBA (excluyendo La Plata), la brecha entre usuarios residenciales de Edenor y de Edesur en 2016 a favor de los primeros fue la mayor en el quinquenio (18 puntos porcentuales). Todo esto que el Gobierno de Macri celebra como positivo no es más que destrucción lisa y llana de la calidad de vida de la población.

Cuando Aranguren fue entrevistado por Joaquín Morales Solá a mediados de enero para informar sobre una reducción de los cortes de luz, no dijo la verdad. Cito textual: "Durante el último diciembre hubo un 40% menos de interrupciones del servicio eléctrico con respecto al mismo período del 2015", destacando como positivo que el último mes había registrado temperaturas medias más elevadas.

Luego explicó las supuestas razones que influyeron en la reducción de los cortes: "Mejor preparación del sistema; acuerdo con los sindicatos para atender más rápido las emergencias cuando hay cortes, las empresas han hecho un ´plan´ para atender la emergencia; una conducta de la gente para reducir su consumo".

El ministro admite al pasar algo gravísimo: que el supuesto "plan" de las distribuidoras que antes nos extorsionaban, no atendiendo como correspondía las situaciones de cortes por alto consumo por cuestiones climáticas, fue haber obtenido la friolera de 80 mil millones de pesos entre tarifazos y deudas condonadas. Es decir, mientras que nuestro Gobierno resistió, defendiendo el bolsillo de los trabajadores, las presiones de esas compañías para aumentar las tarifas, motorizadas por un claro sabotaje cuando la demanda se disparaba, el Gobierno de Macri le dio todo lo que pedían en incluso más.

"En diciembre hubo una potencia de 600 MW menos que en diciembre de 2015. Esta es la demostración que con el esfuerzo de todos podemos estar contribuyendo a que haya más energía y que tengamos mejor calidad del servicio", continua Aranguren.

Resulta evidente que el ministro sustituye medir la "demanda" por potencia, cosa inentendible para la ciudadanía en general. ¿Quién puede entender qué significa 600 MW menos de potencia? Fíjense qué distinto hubiese sido hablar de la demanda y lo que efectivamente sucedió con ella entre diciembre de 2016 y diciembre de 2015: una caída del 1,3%.

Traducido en calidad de vida: nos están obligando a vivir peor, esto es, a consumir mucha menos energía, no más. Y esto es lo verdaderamente importante y no si tenemos "más energía", puesto que bajo todo Gobierno neoliberal "más energía" es sinónimo de excedente exportable en detrimento del desarrollo del mercado interno. En otras palabras, si consumimos menos pero el ministro dice que hay más energía, quiere decir que sobra. ¿A dónde irá a parar entonces?

En cuanto a la "mejor calidad del servicio", sugiero repasar las memorias y balances de Edenor y de Edesur correspondientes a 2015 y ver qué sucedió con la calidad del servicio en función de las inversiones -y sus obras correspondientes- que las intimamos a realizar (o si prefieren puede buscar los números de frecuencia y cantidad de cortes que figuran en el Libro Blanco del ENRE, documento que dicho organismo publica actualmente en su portal oficial).

Pero volvamos a los argumentos esgrimidos por Aranguren en cuanto a la caída de la demanda. La diferencia de temperatura (un diciembre de 2016 más cálido que el mismo mes de 2015) no le favorece en absoluto, puesto que la demanda cayó a pesar de haber hecho más calor. Y tome nota de estos números para la demanda total de Edenor y Edesur (sumadas) entre diciembres, números que explicitan la desigualdad galopante de las medidas: -3,3% (2015/16) contra 9,7% (2014/2015). ¿La diferencia se debe a la temperatura? No, la diferencia obedece al brutal tarifazo, a la pérdida del poder adquisitivo del salario que no afloja, a la incertidumbre de 2017 y al nuevo ajuste camino, a la inflación, a la amenaza creciente de quedarse sin empleo, al jefe o a la jefa de hogar despedidos, a la destrucción masiva de pyme industriales y comerciales, entre otros.

Solamente los hogares a los que presta servicio Edenor pudieron resistir, al menos hasta ahora, el brutal ajuste: interanualmente registraron una suba del 5% (aunque cayendo desde un 7,6% entre 2014 y 2015). ¿Qué sucedió con las clases medias bajas, nucleadas en su mayoría en Edesur? Pasaron de un 9,9% de expansión entre 2014 y 2015 a venirse en picada con un -3% (negativo) durante el primer año de Macri.

La única verdad es la realidad agobiante para la ciudadanía, injusta socialmente y progresivamente desigual. En pocos meses más ni siquiera los usuarios más pudientes de Edenor podrán soportar el peso de un Gobierno de ricos que trabaja para que los ricos sean ricos.

Ámbito