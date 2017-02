03/02/2017 - Paritarias

Gobernadores sin tope, piden fondos a Nación

Los gobernadores evitaron ayer fijar un techo a la paritaria docente y estiraron así la negociación salarial, por ahora, sin intervención del Gobierno nacional. Existe aún una brecha entre el tope del 18%, fijado por María Eugenia Vidal y ratificado ayer desde Santa Fe por Mauricio Macri, y el aumento que pretenden lograr los mandatarios con fondos provinciales y también de Nación.

Aunque los mandatarios provinciales se negaron a definir un porcentaje de aumento, la Casa Rosada intenta replicar el modelo salarial negociado por Vidal con estatales bonaerenses: tope del 18% para 2017 pero con gatillos de reapertura trimestrales atados a la medición oficial de la inflación.

La "provincialización" de la paritaria fue un pedido de algunos gobernadores a Macri para evitar que una pauta salarial nacional más elevada complique las finanzas de las cajas de las provinciales, pero generó preocupación entre otros. En total, 16 gobernadores acudieron a la reunión celebrada en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones en la Capital Federal donde se acordó no definir públicamente un porcentaje para evitar tensión con la CGT que, a la misma hora, se reunía para definir medidas de fuerza. Los mandatarios debieron cambiar el lugar de su encuentro, originalmente previsto en el Hotel Savoy de la zona de Congreso, para eludir una marcha convocada por los gremios docentes.

Los gobernadores, en especial los peronistas, llegaron a la sede del CFI mascullando bronca. La queja, muda, apuntaba al anuncio del Gobierno nacional de aumento de tarifas de luz de entre 68% y 148% para 2017 que complica cualquier escenario de negociación salarial. Por eso, los mandatarios del peronismo llevarán el martes 14 a Casa Rosada, un reclamo para que Nación financie parte del aumento salarial que saldrá de las paritarias docentes de las provincias. El entrerriano Gustavo Bordet pidió específicamente que Nación realice una "actualización" de los recursos del fondo compensador educativo.

Ayer, a la salida del CFI, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey especificó las variables que guiarán la negociación salarial: inflación, recaudación y fuentes de financiamiento. Este último punto es clave y el mandatario peronista se encargó de aclararlo: "Dentro de la composición del salario docente hay fondos nacionales y fondos provinciales". "Entre las variables que tenemos que discutir una tiene que ver con la inflación sin lugar a dudas.

Otra, con la recaudación porque no necesariamente los niveles de inflación son los niveles de recaudación de las provincias. Y el otro tiene que ver con las fuentes de financiamiento porque dentro de la composición del salario docente hay fondos nacionales y fondos provinciales. La combinación de esos tres factores son las que terminan llevando al porcentaje que en cada provincia se va a discutir y por eso no hay un numero comun. Porque en definitiva cómo impacta cada una de esas variables es diferente en cada provincia. Estamos pensando en algo que sostenga el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y en lo que podemos pagar desde las provincias. No se puede unificar una variable nacional", explicó Urtubey.

Pauta inflacionaria

Desde Santa Fe, Macri ratificó la pauta inflacionaria prevista por el Gobierno nacional, y volcada en el presupuesto 2017, al expresar que "aspiramos este año a tener una inflación debajo del 20 por ciento". "El Gobierno está dispuesto a pagar en términos de salario la inflación porque si no el déficit público va a ser peor (...) no podemos pagar por arriba", advirtió el Presidente en una recorrida por la capital de esa provincia.

El peronista cordobés, Juan Schiaretti, agregó luego de la cumbre de gobernadores que "es imprudente decir de donde vamos a arrancar". Sin embargo, emitió, sin adherir al techo del 18%, un guiño a la Casa Rosada: "Es indudable que hay una inflacion a la baja". En las oficinas del CFI estuvieron la bonaerense Maria Eugenia Vidal (PRO), el santafesino Miguel Lifischitz (Partido Socialista), el cordobés Schiaretti (PJ), el salteño Urtubey, el entrerriano Gustavo Bordet (PJ), el correntino Ricardo Colombi (UCR), el neuquino Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino), la fueguina Rosana Bertone (PJ), el chaqueño Domingo Peppo (PJ), el rionegrino Alberto Weretilneck (Frente Grande), el jujeño Gerardo Morales (UCR) y Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.