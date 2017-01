31/01/2017 - Colombia

Continúa la travesía de las FARC hacia la paz

Unos 4.329 guerrilleros de las FARC quedaran ayer instalados en los 26 campamentos de paz, mientras otros 2.000 siguen su travesía que tardará dos días más, en una operación sin precedentes en las que han sido necesarios cientos de vehículos, lanchas y hasta mulas

"Lo que está pasando es la cosa más extraordinaria, es el proceso de paz en marcha", afirmó hoy Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, durante la presentación en Bogotá del despliegue necesario para llevar a los integrantes del grupo rebelde a los lugares donde dejaran sus armas y empezaran una nueva vida lejos de la guerra.

"Es una enorme operación para que las FARC entren a las zonas, esto no es fácil, pero está saliendo muy bien. Es un verdadero trasteo (mudanza, ndr) y lo más importante es que todo este movimiento está en marcha, y no hemos tenido un solo incidente grave, no hemos tenido un sólo caso de un miembro de las FARC que no se quiera mover", agregó Jaramillo.

Según Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales transitorias de normalización (Zvtn), el nombre que llevan los 26 lugares donde se instalaran los guerrilleros, ha sido necesaria una amplia operación logística para llevar a cabo los traslados.

Para las 36 operaciones, alguna de ellas en curso, fueron contratadas 450 camionetas del tipo 4X4, 200 camperos, 120 camiones, 30 volquetas (un tipo de camión de carga), 100 autobuses, 60 'chivas' o carros de uso en zonas campesinas, 80 lanchas, 35 mulas de carga y 10 tractores.

Además se han repartido unas 20.000 raciones de alimentos durante los días de traslado que comenzaron el sábado anterior.

La mudanza guerrillera incluye desde pertrechos militares, hasta las posesiones de cada uno de los rebeldes, sumado a la movilización de mujeres embarazadas y enfermos.

En todo ese tránsito, las caravanas de guerrilleros han estado escoltadas por militares y policías, y bajo la vigilancia del triunvirato conformado por gobierno, observadores de Naciones Unidas y las FARC.

Según los términos del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, el 31 de enero era la fecha límite en la que los guerrilleros debían estar en las zonas de concentración, para en los siguientes 180 días entregar sus armas y prepararse para la vida civil.

Sin embargo, Jaramillo explicó que debido temas climáticos, el estado de algunas vías, retrasos de ultima hora, entre otras razones, unos 2.000 rebeldes se están hasta ahora movilizando y tardarán dos días más en instalarse en sus nuevos campamentos, lo que no significa incumplimiento en lo pactado.

Algunas de las 26 zonas veredales, ubicadas en 14 departamentos, tienen adecuaciones que van a permitir a los insurgentes instalarse desde hoy, pero en muchas otras solo se tiene el terreno y serán ellos mismos quienes tendrán que construir dormitorios, baños, cocinas y áreas comunes, con materiales suministrados por el Estado.

Las FARC han estado muy activas en sus redes sociales siguiendo el paso a paso de lo que han llamado "la última marcha guerrillera", con fotografías de sus diferentes "frentes" movilizándose hacia la paz. (ANSA).