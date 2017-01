31/01/2017 - Cuba

"Deshielo" continúa pero con "bajo perfil"

El "deshielo" entre Cuba y Estados Unidos continúa, aunque con "bajo tono" público y en compás de espera por definiciones del presidente norteamericano, Donald Trump.

En La Habana, prosiguen sus "actividades" representantes del "The Chicago Council on Global Affairs” (Comité de Chicago para las relaciones globales), una organización no gubernamental, y en Virginia fue fundado el Consejo Estatal Virginia-Engage Cuba, encabezado por el gobernador de ese estado Terry McAuliffe.

"Ya sea en busca de posibilidades de inversión o para comprender la geopolítica de los países visitados, cada integrante de la misión tiene un interés personal en conocer las oportunidades y retos que encara Cuba", explicó el llamado "Chicago Council" antes de comenzar su estancia en la isla, que debe terminar mañana.

Por su parte el nuevo consejo de Virginia prometió "eliminar las restricciones comerciales impuestas contra la nación caribeña para abrir oportunidades bilaterales".

Ambas informaciones fueron divulgadas con cautela y poca dimensión pública en Cuba. Sobre las labores de la entidad de Chicago no se han revelado detalles por la prensa local.

No obstante, ambas "iniciativas" más una gira por puertos del sur estadounidense hasta el próximo día 2 de una delegación de empresarios estatales cubanos que tuvo un "tropiezo" con un partidario de Trump, el gobernador de la Florida, Rick Scott, están diseñadas de manera visible para reafirmar las bases del "deshielo" lanzado por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama en diciembre de 2014.

La página digital estatal Cubadebate, describió hoy al grupo de Chicago como "diverso y de muy alto nivel en el que figuran ejecutivos, inversores y expertos en ámbitos como la educación, la cultura y la abogacía".

En su página digital el Chicago Council publicó en su momento un "survey" en el cual mostró que una mayoría de los ciudadanos estadounidenses apoyan el comercio con la isla y la caída del embargo.

Las noticias desde Virginia tuvieron más impacto en la prensa cubana. "Virginia se convierte en el decimosexto estado en unirse a Engage Cuba, con sede en Washington, que se dedica a promover acciones en el legislativo para poner fin al cerco económico, comercial y financiero", explicó la agencia Prensa Latina y Cubadebate.

McAuliffe fue citado al decir que se siente "honrado de servir como presidente honorario del recién anunciado consejo, un paso importante en los esfuerzos para levantar las restricciones y promover el comercio mutuamente beneficioso" con la isla.

El estado de Virginia, cuya capital es Richmond, es colindante con Washington.

Aunque en estos primeros momento de mandato de Trump ni el presidente ni sus allegados han hecho declaraciones sobre el "deshielo", Scott, un viejo enemigo de las relaciones con Cuba, advirtió a los puertos floridanos que les recortaría presupuestos estatales de firmar acuerdos con la isla y logró cancelaciones de tratados previstos.

No se ha sugerido que el gobernador haya tomado su decisión por orden de la Casa Blanca, pero el republicano apoyó decididamente la campaña de Trump.

(ANSA).