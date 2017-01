30/01/2017 - Operativo Sol sin Tetas

La policía intentó a tres mujeres que hacían topless en la playa

Bajo amenaza de llevarlas presas, veinte uniformados fueron hasta la vera del mar a ordenarle a las turistas que se tapen. Ellas difundieron el video bajo el lema “Operativo tetas sin Sol” y ahora los usuarios de Facebook y Twitter convocan a una protesta.

"El erativo Sol ataca de nuevo nuestros derechos, esta vez disciplinando los cuerpos, acatando los reclamos de lxs fascistas, de lxs misóginxs y homofóbicxs. Nos echaron de la playa en Necochea, volviendo en cuatro oportunidades cada vez con más milicos, sin sustento legal, con amenazas de llevarnos presas. La mayoría de los policías no se identificó. BASTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y DE VIOLENCIA POLICIAL. NO ACATAMOS EL DISCIPLINAMIENTO, NUESTRO CUERPO ES NUESTRO”, denuncian Marina, Fernanda y Susana en el video que subieron a Youtube y titularon “OPERATIVO TETAS SIN SOL- La Policía de los cuerpos” .

En un balneario a diez cuadras del centro de Necochea, el domingo por la tarde hubo un operativo policial de gran despliegue, con veinte efectivos y seis patrulleros. No había habido un robo ni un accidente, tampoco un intento de asesinato ni violencia alguna. Lo que pasó fue que tres mujeres tomaban sol, se sacaron la parte de arriba de la bikini y un hombre, ofendido por la acción, llamó a la autoridad para que les ordenen que se cubran.

Llegaron los efectivos al lugar para hacer un llamado "a la moral", que fue literal. "Si hay una chica en colaless no le van a ir a decir 'pónganse un pantalón porque está exhibiendo el trasero", se puede oír que intenta razonar una de las mujeres en el video que se viralizó. El policía, al que se terminaría sumando la veintena total, le responde que "por ahí la sociedad no está avanzada".

Como las tres mujeres seguían tratando de argumentar que no tenían por qué cubrirse, y explicaban que desde hace años concurren a esa playa y se sacan el corpiño, los efectivos amenazaron con llevarlas detenidas. Un turista exigía a los gritos que las esposen, pero la mayoría de los presentes en la playa apoyó a las veraneantes, que mantuvieron un largo debate con uno de los policías.

"No es criminal andar en tetas. ¿A quién mata? ¿A quién roba?”, pregunta una. "¿Por qué no le decís a un señor que tiene tetas que se ponga una bikini?", sigue otra. Cuando el agente explica que los llamó alguien, una de las interpeladas retruca que ellos no deberían responder a cualquier reclamo de la gente. La respuesta del oficial fue tristemente simple: "La cultura es machista, es así", admitió.

Al final, los policías las forzaron a cubrirse y después volvieron varias veces a hostigarlas, aunque las tres mujeres ya tenían puesta la parte de arriba de las bikinis. Finalmente, las veraneantes tuvieron que irse de la playa. En cuando se dio a conocer el video, comenzó el debate absurdo en las redes, similar al que sucedió entre ellas y los policías. Lo que queda claro es que no es exhibicionismo, que sólo estaban tomando sol. Muchos internautas escandalizados, del mismo modo que uno de los agentes en la playa, alegan que “es una contravención”.

La referencia legal a la que aluden es al artículo 70 del Código de Faltas bonaerense, que establece que "será sancionado con multa” el que con acto, palabra, dibujo o inscripción torpe u obscena ofendiera la decencia pública”. Tal vez es tiempo de ver cómo se interpreta esto y por qué el cuerpo femenino ofende a la decencia, contraponen otros.

Espontáneamente, en las redes sociales muchos usuarios empezaron a convocar a un "tetazo" en la costa argentina, para manifestarse en contra de la actuación de la policía y la discriminación.

Pagina 12