29/01/2017 - Europa

El socialismo francés gira a la izquierda

Benoit Hamon derrotó ayer en la segunda vuelta de las primarias de la izquierda francesa a Manuel Valls, con quien, tras conocerse los resultados, estrechó la mano durante veinte segundos, más para los flashes que para la gente.

Hamon consiguió el 58% de los sufragios contra el 42% obtenidos por el ex primer ministro, según los primeros resultados oficiales parciales.

La organización de las Primarias Ciudadanas confirmó el triunfo de Hamon, quien en las elecciones presidenciales del 23 de abril se enfrentará a Francois Fillon, candidato de Los Republicanos, y a Marine Le Pen, del Frente Nacional.

Con la victoria de Hamon y la derrota de Valls, el partido socialista quedó dividido en dos.

El clima que se respira entre los socialistas no es de los mejores, como demuestra el hecho que el ganador de las primarias comenzó su discurso tras la victoria antes del horario previsto, cortándole las palabras a Valls que estaba concluyendo sus declaraciones a la TV.

Hamon, quien está a favor del "ingreso universal", ha de hecho mandado al desguace tanto al presidente Francois Hollande como al ex premier Manuel Valls.

Tras este resultado está claro que de una u otra manera el Partido Socialista tendrá que reconstruirse. "La izquierda levantó nuevamente la cabeza", declaró el ganador de las primarias, quien a partir de mañana se enfrentará a la ardua tarea de una unificación con otros dos candidatos del PS, Jean-Luc Melenchon y Yannick Jadot, el más radical y el ecologista de ese partido político.

Pero para el PS los problemas no terminan allí: gran parte de los socialistas son propensos a unirse con Emmanuel Macron, el ex ministro de economía que los sondeos dan como el más creíble adversario de Marine Le Pen en un eventual balotaje presidencial.

Hamon fue en realidad la segunda gran sorpresa de las primarias, después de la victoria alcanzada en noviembre por Fillon en la derecha. Ahora, sin embargo, todos los reflectores apuntan al Partido Socialista, que según muchos analistas está al borde de una implosión.

Valls reconoció la derrota y aclaró que va a "desaparecer" ante la imposibilidad de apoyar en el interior del partido un programa absolutamente incompatible con el principal de los ideales que hasta hoy defendió, el trabajo para todos, la lucha contra la desocupación.

Entre los socialista se rumorea que el ex premier podría pasar a un segundo plano. Hollande por su parte ha manifestado claramente su desinterés por las primeras del PS, en las cuales no ha podido participar visto su impopularidad.

En el frente de la derecha en cambio, donde todo hasta hace una semana parecía perfectamente decidido y encaminado, cambió la escena por el psicodrama familiar de Fillon: un comicio con 15.000 seguidores, en la Villette de París, se transformó en una pesadilla no tanto para el expremier y ahora candidato al Eliseo, sino para su esposa Penélope.

Fillon quedó irremediablemente salpicado por las sospechas de que su esposa tuvo un trabajo ficticio como su asistente parlamentaria.

Este escándalo es en realidad el complot de "un clan", acusó Fillon, según el cual el blanco de las acusaciones no es su persona "sino con una idea alta de la Francia que tomó vuelo".

Acto seguido, el ex premier defendió, con lágrimas en los ojos, a Penélope: "No me intimidarán, tengo la piel dura. Pero dejen afuera a mi esposa. Penélope está a mi lado desde el principio.

No tenemos nada que esconder. Tenemos una sola cuenta bancaria".

La justicia francesa de todos modos no se detiene. Además de la investigación relámpago que se puso en marcha, en los próximos días ambos serán interrogados.

Hoy surgieron por otra parte nuevos datos: Fillon habría cobrado siete cheques por 3.000 euros cada uno provenientes de un misterioso fondo destinado a los asistentes parlamentarios. El flujo de dinero le ha costado una investigación a varios senadores beneficiarios. Fillon podría no estar afectado visto que los hechos se remontan a 2005-2007 y por lo tanto están prescriptos. (ANSA)