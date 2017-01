"Arribas entró en Boca a manejar el tema de los pases de jugadores"

27/01/2017 - Entrevista

Luego de presentarse ante el fiscal federal Federico Delgado para aportar información en la causa que investiga presuntos sobornos de la constructora brasilera Odebrecht al titular de la AFI, Cafiero dialogó con AGENCIA PACO URONDO.

Por Juan Cruz Guido

Agencia Paco Urondo: ¿En qué consta su denuncia presentada en el año 2005 contra Gustavo Arribas, por presunto lavado de activos?

Mario Cafiero: Ante la tremenda difusión que, en su momento, había en Brasil de las irregularidades en torno al pase de Carlos Tevez de Boca al Corinthians de San Pablo, me presenté ante la Unidad de Información Financiera, que en ese momento presidía Alicia López. El escándalo que despertó la transferencia incluyó una investigación de la Unidad Antilavado de allá, ya que se sospechaba que la mafia rusa estaba detrás del consorcio que lideraba Kia Joorabchian y que adquirió el pase. En ese contexto es que aparece la figura de Gustavo Arribas, que actuó como intermediario. Mauricio Macri, que en ese momento era presidente del club Boca Juniors, salió a defender la operación de una manera poco convincente, argumentando que él no tenía por qué averiguar el origen de los fondos de quien compraba.

APU: Es una respuesta similar a la brindó el director de la AFI ayer ante la justicia y la prensa, en relación al origen de los giros que recibió en el Credit Suisse de Suiza.

MC: Es un claro ejemplo de lo que es la “ética empresarial”. Donde sí es un negocio, a otra cosa. Justamente cuando se analiza la cuestión del lavado es que uno debe conocer el origen de los fondos sino se es parte una cadena de ilícitos. En esa ocasión nos reunimos con varios dirigentes del fútbol para que se modificara la ley de lavado y se obligara a los clubes a informar cuando se vendían jugadores. De esta manera buscábamos clarificar las transacciones que en muchos casos incluían triangulaciones como mínimo sospechosas.

APU: ¿Cómo se concreta la llegada de Gustavo Arribas, ex escribano de SOCMA, al negocio de la venta de futbolistas?

MC: Arribas entra en Boca a manejar el tema pase de jugadores. No tenía la menor idea de la cuestión, pero a partir del apoyo de Macri, aprende el negocio y comienza su actividad comercial. Siempre estuvo vinculado con triangulaciones donde se transferían los derechos del jugador a un club ignoto, como el caso de Deportivo Maldonado, y luego se lo revendía al verdadero comprador, generalmente un club de Europa. Tal fue el caso de Geronimo Rulli y Jonatán Calleri, jugadores de jerarquía internacional que fueron vendidos a una institución de segunda división del fútbol uruguayo para luego ser transferidos a clubes top del mundo. Una triangulación realmente bochornosa, que no tiene ningún sentido más que estar ocultando dinero o evadiendo impuestos.

APU: ¿Cómo interpretó la designación de Arribas al frente de la AFI, teniendo en cuenta la nula experiencia para el cargo?

MC: Tal como señaló el fiscal, hay que ver el contexto y las relaciones entre él y el presidente. Arribas es un hombre de su círculo íntimo, confesado por el mismo Mauricio Macri al momento de nombrarlo. Como señalabas, fue escribano del Grupo Macri y por eso cualquier cuenta sospechosa no declarada y ligada a la obra pública da para generar justificadas sospechas. Si es así o no, lo dirá la justicia. Pero, de todas maneras, el señor Arribas tiene que empezar a explicar con mayor detalle su declaración jurada patrimonial.

APU: Usted denunció serias inconsistencias en su declaración jurada…

MC: Para empezar, en su declaración ante el fisco no figuraban sus cuentas en Suiza. También varias organizaciones ciudadanas, al momento de la discusión de los pliegos de la AFI en el Senado, denunciaron que había sociedades vinculadas al actual director que no estaban declaradas. La más conocida es HAZ, que es justamente la que intermedia jugadores. Allí se detectó que hay una causa penal tributaria contra Arribas por el pase de Gerónimo Rulli, de Estudiantes de La Plata. Todo esto tampoco figuraba en el expediente que se analizó en el congreso. Ante estas acusaciones, Arribas respondió que el sólo declaró los bienes que tributan en Argentina. Por el contrario, siendo que es funcionario nacional debe declarar todo su patrimonio para que, en última instancia, la justicia investigue.

APU: A la luz de los hechos, ¿qué opinión le merece la actuación de la UIF luego de que es presentada su denuncia?

MC: El fiscal Delgado ha avanzado en esa línea de investigar el desempeño de la UIF. Por un lado, en relación al por qué “cajoneó” la causa en el 2005. Pero también se debe investigar el motivo por el que este año, según consignó Alconada Mon en La Nación, la UIF no actuó ante el informe de las operaciones sospechosas que recibió en relación a las transferencias en Suiza. No remitió la información ni a la Procuración, ni al Ministerio de Justicia y ni siquiera al Senado que estaba en ese momento discutiendo el pliego de Arribas.

Por eso, en mi presentación ante el fiscal, me pregunto ¿qué hubiera pasado si se hubiera investigado a fondo el pase de Tevez en el 2005? Probablemente Gustavo Arribas no sería director de la AFI y Mauricio Macri no hubiera sido electo presidente.