25/01/2017 - A 20 años de su asesinato

Marcos Peña felicitó a los reporteros gráficos en su día y se olvidó de Cabezas

El jefe de Gabinete saludó vía Twitter a los fotógrafos ignorando que se eligió esta fecha en conmemoración del asesinato del trabajador de prensa, ocurrido en Pinamar en 1997. Los usuarios de redes sociales le hicieron notar su falta.

El jefe de Gabinete Marcos Peña parece estar poco informado. Esta mañana cometió un error poco agradable y saludó a los reporteros gráficos en su día. "Muchas felicidades a todos los reporteros gráficos del país en su día, quienes con su fotos cuentan una parte muy importante de la historia", escribió en Twitter.

Sin embargo, hoy no es un día feliz. Ni para reporteros gráficos, ni para para trabajadores de prensa, ni debería serlo para la sociedad argentina en general. Hace 20 años, en Pinamar, un grupo de tareas que cumplía órdenes del empresario Alfredo Yabrán asesinó al fotógrafo de la revista Noticias José Luis Cabezas. Lo mató simplemente por hacer su trabajo, por sacar una foto, en Democracia.

Por ese crimen, en la actualidad no hay ningún detenido. Así, que no es un día de festejo. Es un día de conmemoración, es un día de recogimiento. Es un día para mantener la memoria activa, para no olvidarnos de José Luis Cabezas.

El mensaje de Marcos Peña no pasó inadvertido para las redes sociales que no le perdonaron la metida de pata y la insensibilidad ante el recuerdo de una persona tan querida para el gremio de prensa. Tantas críticas recibió el jefe de Gabinete, que a la media hora, volvió a Twitter para subsanar su error y esta vez dejó un mensaje más acorde a la jornada de hoy: "También recordamos a José Luis Cabezas y su compromiso con la profesión, reafirmando nuestro deseo para que haya justicia".