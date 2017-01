25/01/2017 - EE. UU.

Trump evalúa reabrir cárceles de la CIA en el exterior

El gobierno de Donald Trump se encamina a una revisión de los métodos de interrogatorios de la CIA, autorizando la reapertura de cárceles secretas en el exterior.

Es parte del contenido del borrador que puede reiniciar el programa de interrogatorios "reforzados" desmantelado en 2009, acusado de promover la tortura, escribió el Washington Post.

Según el texto al cual tuvo acceso el periódico, titulado "Detention and Interrogation of Enemy Combatants", la norma revocaría la decisión tomada por Barack Obama de suspender el programa de la CIA sobre los interrogatorios reforzados (como la práctica del "submarino"), al reinstaurar un decreto de 2007 aprobado por el gobierno de George W.Bush.

En el texto, agrega la fuente, se destaca que este país en el marco de la lucha contra el terrorismo se "abstuvo de ejercer algunas autoridades fundamentales en defensa propia", incluido "un stop a todos los interrogatorios secretos de parte de la CIA".

Se requiere presentar al presidente recomendaciones sobre la necesidad o no de "reanudare un programa relativo a los terroristas de primer plano que pueda ser conducido fuera de Estados Unidos, y si este programa debe incluir el uso de cárceles administradas por la CIA".

El Washington Post destacó que no es claro si Trump planea firmar o no el decreto.

Trump, según el diario The New York Times, podría ordenar reexaminar el programa para determinar si lo reintroduce o no, pero esta vez sin el uso de métodos extremos como la tortura.

Al mismo tiempo, el presidente evalúa si mantiene abierta la prisión de Guantánamo, en Cuba, y si clasifica o no a la Hermandad Musulmana como una organización terrorista.

(ANSA).