25/01/2017 - Locales

"Verano en la ciudad" copó la Plaza Urquiza

La plaza Urquiza, en barrio Norte, fue el escenario elegido para la realización de una nueva jornada del programa municipal “Verano 2017 en la ciudad”, donde los vecinos pudieron disfrutar de diferentes actividades culturales, deportivas y recreativas.

En el paseo público, se realizaron shows artísticos, hubo clases de gimnasia y sorteos de ropa deportiva, se montó una kermes cultural y se instalaron los stands de la feria de artesanos. Durante la jornada también hubo actividades para chicos, como pintura, un espacio de lectura y diversos juegos. También se realizaron capacitaciones para crear huertas familiares, hubo charlas de sensibilización sobre la violencia de género y actividades para los adultos mayores.

Además, se presentó la “Radio Abierta” del municipio, donde se abordaron diferentes temáticas de índole social y se realizó una entrevista a los impulsores del proyecto de señalética en lenguaje Braille para personas no videntes, que busca generar una ciudad más inclusiva. De esta actividad también participaron funcionarios del gabinete municipal, quienes instaron a construir una sociedad más igualitaria.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Cultura y Deportes, Norma Torossi, el subdirector de Deportes, Hugo Gani y la subdirectora de Inclusión Social, Josefina Fariña. Acompañó a las autoridades municipales la ex legisladora Beatriz Ávila, esposa del intendente Germán Alfaro.

Torossi destacó la importancia del programa, que fue pensado para que los vecinos puedan disfrutar de las vacaciones de verano cerca de casa. “Hoy le tocó el turno a la plaza Urquiza. Se están desarrollando diversas actividades, como, por ejemplo, la huerta comunitaria, y las clases de gimnasia que brindan recreación a los vecinos y que en este paseo tuvieron un gran impacto”, expresó.

La funcionaria también mencionó “la realización de la Radio Abierta, donde los vecinos se enteran de las diversas acciones que está desarrollando el municipio y sirve como un espacio para que se expresen”.

A su turno, Gani recordó que el programa “Verano 2017 en la ciudad” seguirá recorriendo la Capital durante lo que resta de enero y en febrero. “Estamos ahora en la plaza Urquiza con estas jornadas de verano que programó el municipio y que están recorriendo diferentes barrios de nuestra ciudad. Próximamente estaremos en las plazas San Martín y de Villa Luján, entre otros paseos públicos”, informó.

El subdirector de Deportes municipal dijo que “de las jornadas participan todas las reparticiones de la Municipalidad y los artesanos, como un complemento al programa Plazas Saludables, que viene realizando la Municipalidad en los diferentes paseos de San Miguel de Tucumán”.

Por su parte, la ex legisladora Ávila dijo que el objetivo de este programa municipal “es que las familias que no han podido salir de vacaciones se acerquen a estos espacios públicos y que las plazas se conviertan en sectores convocantes de la sociedad, con diversas actividades organizadas por la Municipalidad”. Agregó que “con estas actividades se busca que toda la familia pueda divertirse y pasar un buen momento en un paseo público”. Ávila dijo que la propuesta municipal tuvo una respuesta más que positiva por parte de los vecinos “que se integraron a esta iniciativa y no solamente concurren a las plazas a realizar actividades deportivas y a recrearse, sino también a fraternizar y a compartir con los demás”.

Finalmente, la ex parlamentaria resaltó la participación “de los artesanos y de aquellos que trabajan para la tercera edad y la niñez” en la realización de las jornadas.

Este jueves, el programa “Verano 2017 en la ciudad” se realizará de 18 a 21, en la plaza principal del barrio Jardín, ubicada en España y Necochea.