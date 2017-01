25/01/2017 - Plaza "Los decididos de Tucumán"

Emotivo homenaje a Cabezas a 20 años de su asesinato

“José Luis Cabezas, ¡Presente!”. Esa fue la frase que retumbó varias veces ayer en la plaza “Los Decididos de Tucumán”, donde la Municipalidad de la Capital y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) inauguraron un espacio dedicado a la memoria del reportero gráfico asesinado hace 20 años.

El intendente Germán Alfaro encabezó el acto, que tuvo lugar sobre calle Chacabuco al 700, en el barrio Sur, y contó con la participación de funcionarios provinciales y municipales, periodistas y fotógrafos de nuestro medio. “El lugar elegido para realizar este homenaje a José Luis Cabezas es simbólico, ya que se encuentra frente a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, que es de donde salen los profesionales de la fotografía”, expresó el jefe municipal. Alfaro recordó que las autoridades de Argra lo habían visitado el año pasado en la Intendencia para proponerle trabajar conjuntamente en el homenaje a Cabezas. “Este espacio servirá para no olvidar lo que significó su muerte, que fue un hecho grave, el primer asesinato contra de la libertad de expresión después de que se recuperó la democracia”, resaltó el intendente.

Alfaro destacó que “los fotógrafos escriben con luz, son los que iluminan y dan claridad”. Y recordó que “Cabezas puso sobre la mesa una trama de corrupción importante que existía en el país, y la impunidad lo mató”. En este sentido, el intendente advirtió que “existe impunidad cuando se cree que el poder está por encima de las normas y que el dinero está por encima de la gente”. El jefe comunal aseveró que esa situación de impunidad se puede comparar con la que predominó en los últimos 12 años con el “régimen alperovichista” gobernando en Tucumán. “Se creía que el dinero lo puede todo y que está por encima de las personas”, sentenció.

Por su parte, el fotógrafo Jorge Olmos Sgrosso, integrante de Argra, agradeció al intendente Alfaro “quién comprendió la necesidad de los reporteros gráficos de tener este espacio de memoria, reflexión y discusión, que queda para todos los ciudadanos”. Sgrosso destacó que la muerte de Cabezas “no solamente fue atentado contra su vida, fue un atentado contra toda la sociedad, porque se cercenó su derecho a estar informada y a saber lo que estaba pasando”. Afirmó que “es necesario llevar adelante este grito de justicia, más cuando todos involucrados en el asesinato de Cabezas están libres”. Y agregó: “Sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay democracia”.

En representación de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, de la ceremonia también participó Alberto Lebbos, el padre de Paulina Lebbos, la joven estudiante de comunicación que fue asesinada en 2006. “Los integrantes de Argra y la Municipalidad han tenido esta gran iniciativa me han honrado con invitarme a este emotivo acto. Yo le comenté a la familia de Cabezas, con quien nos une una gran amistad, y con mucha emoción me pidieron que venga a manifestar su agradecimiento”, dijo Lebbos. “Es importante que se recuerde ese atroz homicidio que esta impune, donde no sólo han atentado contra José Luis, sino también contra la verdad, que él mostraba siempre usando una cámara fotográfica”, manifestó.

Placa conmemorativa y árbol

Durante la ceremonia, se colocó una placa conmemorativa y se plantó un árbol para recordar al fotógrafo de la Revista Noticias, que fue asesinado el 25 de enero de 1997, tras recibir varias amenazas de muerte por haber fotografiado al empresario postal Alfredo Yabrán un año antes. El monolito inaugurado hoy consiste en una estructura metálica de1,60 metro de alto por 0,60 centímetros de ancho que sostiene un panel transparente donde se podrá apreciar una placa en la que aparece inscripta la famosa frase del reconocido fotógrafo Henri Cartier Bresson, quien a propósito del asesinato a Cabezas expresó: “Es monstruoso que el dedo sobre el gatillo sea la respuesta al dedo sobre el obturador. Que abominable salvajismo”; junto con la consigna “No se olviden de Cabezas”.