24/01/2017 - Psicología

Las familias modernas

El índice de divorcios y las uniones libres entre las parejas ha modificado en cierta manera las familias de hoy día las cuales forman hogares no tradicionales en los que los hijos de relaciones anteriores juegan un rol importante.

Cuando el hombre o la mujer que tiene hijos se separa para volverse a unir con otra pareja, la cual también tiene hijos se crea una nueva familia que podría convertirse en un hogar funcional o muy disfuncional.

Nuevos lazos afectivos

Muchas veces de estas uniones nacen nuevos hijos y dependiendo de la armonía que existe entre los miembros que conforman la familias los lazos afectivos se estrechan o surge una separación nuevamente por falta de adaptación de los participantes en dicha unión.

El estereotipo de la familia tradicional, papá, mamá e hijos biológicos se modifica al estos divorciarse y contraer nuevas nupcias porque al hacerlo, nuevos miembros que no están relacionados por lazos sanguíneos se agregan.

Entre estos miembros podemos mencionar a los hermanastros, padrastros, madrastras, tíos, abuelos, sobrinos, cuñados, suegros, yernos y nueras. Los hijos de las relaciones anteriores de estas personas muchas veces se encariñan con los nuevos miembros que se añaden a su familia y en el caso de una nueva separación se ven afectados.

En el caso de los adolescentes muchas veces exteriorizan su frustración por medio de su rebeldía. Hoy día tristemente los vínculos familiares han pasado a ser de vínculos permanentes a vínculos temporales que en cualquier momento, por causas menores o mayores, se disuelven con facilidad.

El rol del padrastro o la madrastra

Muchas veces el rol del padrastro o de la madrastra cumple el del verdadero padre o madre hasta que desaparecen de la escena familiar y los niños sufren por segunda vez la pérdida de quien ellos consideraban su padre o su madre.

Cuando estos hombres y estas mujeres deciden unirse, generalmente no piensan que los hijos que ambos tienen de relaciones anteriores, se podrían ver afectados positivamente o negativamente con su unión.

Dependiendo mucho como sea la relación de convivencia entre la pareja, sus hijos tendrán mayores o menores problemas en el nuevo hogar.

Las ex parejas de ambos

Por otro lado, las ex parejas no son muy tolerantes con los problemas que sus hijos tengan que enfrentar en la nueva unión de su ex pareja.

Generalmente en una relación rota queda un grado de resentimiento y despecho vivo con respecto a sus parejas anteriores y este rencor los insta a sembrar la discordia usando a sus propios hijos como arma contra su ex pareja.

En el caso de las mujeres especialmente, es muy difícil aceptar que un hombre divorciado que tuvo hijos en su relación anterior no pueda dedicarse exclusivamente al nuevo hogar pues sus hijos siempre están en su vida aunque no vivan con él.

Lo mismo pasa en el caso de las mujeres pero el hombre es mas comprensivo en este sentido.

Comprensión y apoyo mutuo

Las parejas que deciden unirse por segunda vez y tienen hijos de su pareja anterior, tienen que estar muy conscientes de ello para que una nueva separación o divorcio no tome lugar nuevamente.

La nueva pareja debe estar dispuesta a aceptar los hijos del otro en sus vidas como un acto de solidaridad, generosidad y apoyo hacia su cónyuge para hacer sentir a los hijos de la primera relación de su pareja, bienvenidos en su hogar.

Deben llegar a un acuerdo que sea conveniente para ambos en cuanto a horarios en que sus parejas dedicarán a los hijos de la relación anterior. Muchas veces estas nuevas parejas visitan a terapistas familiares para recibir guía y dirección en su relación.

Los hijos de las relaciones anteriores

Los hijos de la pareja y los hijos de las relaciones anteriores deben ser tratados con igualdad y respeto, especialmente si han sido traídos a convivir con ellos.

Las personas que deciden unir sus vidas deben tener en mente que el éxito de la relación va a depender en gran parte si los hijos de sus relaciones anteriores son felices en el nuevo hogar y se adaptan a su nueva familia.

También estas personas tienen que estar muy conscientes que la comunicación con sus ex parejas cuando hay hijos no se perderá nunca porque se tendrán que ver siempre en eventos sociales, cumpleaños de los niños o en el caso de los hijos adultos las ex parejas se encontrarán nuevamente en las bodas, graduaciones, el nacimiento de sus nietos y en otras ocasiones similares.