24/01/2017 - EE. UU.

México amenaza irse del TLCAN si no le conviene

México fijó claramente ante Estados Unidos su postura sobre de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), al advertir que se retiraría si el proceso no le aporta beneficios.

"Si no hay claros beneficios (.) no tiene sentido quedarnos (.) no habría otra opción", dijo el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, en la víspera de la reunión de alto nivel entre ambos países, en la que participará el funcionario junto al canciller Luis Videgaray.

En una entrevista con el noticiero matutino de la cadena Televisa, horas antes de su partida a Washington para mantener los primeros contactos con miembros del equipo del nuevo presidente Donald Trump, Guajardo afirmó que "es imposible venderlo aquí en casa si no hay claros beneficios para México".

Trump ha culpado al TLCAN del "robo de empleos" estadounidenses y le ha atribuido los grandes prejuicios sobre todo a los estados del llamado "corredor del óxido", que le dieron la victoria en las elecciones del 8 de noviembre.

Los expertos señalan empero que el verdadero peligro es la "automatización industrial".

El nuevo jefe de la Casa Blanca ha convocado a la revisión del tratado, vigente desde hace 23 años, que ha triplicado el comercio entre México y Estados Unidos, pero ha amenazado con cancelarlo si no le satisfacen los cambios.

También advirtió que establecerá un impuesto de hasta un 35%, que violaría las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a las exportaciones desde México, e incluso un tributo fronterizo a compañías que trasladen empleos al extranjero.

Guajardo, exnegociador del TLCAN hace 25 años y quien se entrevistará con altos funcionarios del gabinete de Trump el miércoles y jueves, junto a Videgaray, dijo que "este tratado tiene que llegar con una estrategia en donde todos ganen". "Ir por algo que sea menos de lo que tenemos? No tiene sentido quedarnos", indicó Guajardo.

Los negociadores del acuerdo se levantarían de la mesa si se imponen también impuestos a las remesas, si se obliga a México a pagar el muro fronterizo que ha prometido Trump o si se establecen "condiciones inaceptables", afirmó.

El lunes, el presidente Enrique Peña -que se reunirá el 31 con Trump- dijo que México buscará en sus negociaciones con Washington que se garantice "el libre flujo de remesas de connacionales, evitando que se dificulte o encarezca su envío".

Trump ha señalado que el muro fronterizo será pagado por México a través de algún mecanismo, como un impuesto a las remesas.

Peña lanzó un decálogo que regirá las discusiones con Trump, que incluye la exigencia a Estados Unidos que "garantice el trato humano y respete el derecho de los migrantes mexicanos" y que las repatriaciones que pretende realizar sean "ordenadas".

Trump planea deportar a por lo menos 3 millones de indocumentados que tengan antecedentes con la justicia en una primera etapa, casi la misma cifra que su antecesor Barack Obama repatrió durante sus 8 años en el poder.

Peña dijo que el TLCAN debe "mantenerse exento de cualquier arancel o cuota" y se deben incluir temas como las telecomunicaciones, la energía y el comercio electrónico.

"Cualquier nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos debe, también, traducirse en mejores salarios para los trabajadores de México", afirmó el mandatario.

El TLCAN permitió más que triplicar el intercambio comercial entre ambos países a lo largo de 23 años de vigencia hasta llegar a los 550.000 millones de dólares.

México envía más del 80% de las exportaciones a su vecino, mientras el comercio con Canadá creció mucho menos, y sólo suma unos 20.000 millones de dólares.

Sin embargo, bajo la sombra del acuerdo, Canadá también destina el 75% de sus ventas a Estados Unidos.

Como sea, el tratado creó un corredor de libre comercio de 300 millones de consumidores, que se multiplica por los acuerdos que mantienen cada uno de sus miembros con otras naciones. (ANSA).