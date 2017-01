24/01/2017 - Caso Milagro Sala

Alfonsín: "La Comisión tiene que venir a Jujuy como en la dictadura"

En dialogo con El Hecho Maldito (futurock.fm) Ricardo Alfonsín, diputado nacional e histórico dirigente de la Unión Cívica Radical, reflexionó sobre Milagro Sala y la interna de Cambiemos.

Alfonsín habló de la prisión de Milagro Sala y señaló que habla con Gerardo Morales del tema. Con respecto al informe del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias (GTDA) de las Naciones Unidas que solicita la inmediata libertad de la dirigente social, Alfonsín reiteró que "les pedimos que vengan a leer las causas a la Argentina, no creo que hayan estudiado la causa", aunque no señaló porqué. El dirigente insistió en la visita y la comparó con la que la CIDH realizó durante la dictadura en 1979: "La comisión tiene que hacer todas las tareas que deban hacer, como se hizo en algún momento en la dictadura, para poder hablar con la sociedad acerca de qué es lo que esta pasando". "Si creyera que se violaron derechos de Milagro Sala, sería su abogado gratis", disparó.

Con respecto a las internas de la alianza Cambiemos, el dirigente radical expresó que "lamentablemente en Cambiemos no existió un acuerdo programático y eso es difícil de explicar". También criticó a la UCR y señaló que "los radicales no nos damos cuenta que somos mucho más que ese 3% de la PASO", y que "lamentablemente mi partido no hizo oír su voz". "Al radicalismo le falta un poco de autoestima", sintetizó.

De cara a las próximas elecciones, Alfonsín apoyó una primaria abierta en cambiemos, aunque rechazó una lista de acuerdo: "No voy a ser candidato de un acuerdo, para eso prefiero trabajar en fortalecer mi partido, pero sí de una interna de Cambiemos"