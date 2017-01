18/01/2017 - Venezuela

"En Argentina nos aman, ganaría como presidente"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro afirmó hoy que si se lanzara como candidato presidencial en Argentina ganaría ampliamente.

"En Argentina yo me lanzo como presidente y ganó con el 70%, allá nos aman", dijo Maduro durante una rueda de prensa en Caracas El mandatario venezolano comentó que conoce "a una gente que ha pasado por Argentina en diciembre y me dicen que me he vuelto el hombre más famoso en ese país por toda la campaña en contra".

Maduro ha cargado en más de una oportunidad contra su par de Argentina, Mauricio Macri, de quien ha dicho es un "pelele del imperialismo" y "sicario político de la oligarquía" que trabaja "para acabar con la economía y el pueblo argentino".

Según el mandatario venezolano en Argentina desde que Macri asumió el poder han crecido los pobres como nunca en los últimos 20 años.

Macri es uno de los jefes de Estado que ha manifestado en distintas oportunidades su desacuerdo con la situación que registra Venezuela en materia de derechos humanos y alimentación.

Además, su gobierno junto al de Brasil y Uruguay acordaron el año pasado dejar fuera a Venezuela del Mercado Común del Sur (Mercosur) por haber incumplido el Protocolo de Adhesión del bloque comercial. (ANSA).