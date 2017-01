17/01/2017 - Complicidad

Caso Sala: piden renuncia a funcionarios judiciales tras cruce de mails

Mariano Miranda- la abogada de la dirigente social, Elizabeth Gómez Alcorta, pidió la renuncia de tres funcionarios judiciales y el "juicio político" a la Doctora Clara Aurora de Langhe de Falcone, presidenta del superior Tribunal de Justicia de esa provincia.

Luego de que el periodista Horacio Verbitsky revelara el lunes una serie de correos electrónicos que destapan una presunto vínculo entre el gobernador radical Gerardo Morales y el Poder Judicial jujeño -el abogador Federico Wagner, que representó a mandatario provincial en la querella de Milagro Sala, dirigió un correo al Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda- la abogada de la dirigente social, Elizabeth Gómez Alcorta, pidió la renuncia de tres funcionarios judiciales y el "juicio político" a la Doctora Clara Aurora de Langhe de Falcone, presidenta del superior Tribunal de Justicia de esa provincia.

En la nota publicada en el matutino Página/12, Verbitsky escribe: "El lunes pasado el abogado Federico Wagner, que representó al gobernador Gerardo Morales en la querella en la que Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso, dirigió un amistoso correo electrónico al Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda. Su propósito: diseñar la estrategia para recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitaría el país en mayo. Su idea es poner a los comisionados en contacto con las personas que dicen haber sido amenazadas por la líder de la organización barrial Túpac Amaru, a quienes sugiere que represente el Defensor del Pueblo".

Y detalla: "Wagner trabaja en el estudio del ex juez, ex ministro y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra. En el mail del 9 de enero a las 16.46, Wagner le propone a Miranda ´concretar una primera reunión de trabajo durante la primera quincena de febrero, en la que esté presente el Dr. Despouy y la Dra.Falcone, como para coordinar la tarea´".

Asimismo, deja en claro la gravedad de los mails: "Dieciocho minutos después del primer mail, Wagner dirigió otro a la propia clarafalcone9@hotmail.com. A las 17.04 del lunes 9, le reenvió el mensaje a Miranda y la propuesta de reunión para coordinar "la presentación de las víctimas de las arbitrariedades ejecutadas por Milagro Sala, tal como hablamos en diciembre".

En ese contexto, Gómez Alcorta dialogó con el programa "Mañana Sylvestre" que se emite por Radio 10 y sostuvo que lo que se busca es que "los presuntos afectados por Sala se presenten ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" para denunciar a la dirigente social.

"En el intercambio de mails pactan una reunión en febrero. Esos mails demuestran la connivencia entre el máximo Tribunal jujeño y el Gobierno", señaló la abogada de la dirigente de la Tupac Amaru, al tiempo que remarcó que va a presentar "una denuncia penal".

En tanto, destacó que también va a pedir la "renuncia de tres funcionarios judiciales de Jujuy" y el "juicio político a Falcone".