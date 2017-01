17/01/2017 - Salud

Brindan terapia basada en la reflexión para combatir la Fibromialgia

La Fibromialgia es conocida como la enfermedad de los 100 síntomas y se caracteriza por la presencia de dolor muscular y articular crónico de origen desconocido, sensación de fatiga y otras complicaciones discapacitantes.

El Hospital Nuestra Señora del Carmen, en coordinación con los lineamientos del Ministerio de Salud, a cargo de Rossana Chahla, brinda una terapia que hace hincapié en la reflexión y la generación de hábitos saludables enfrentar esta enfermedad.

La coordinadora del grupo de Terapia del Manejo del Dolor y Fibromialgia, María José Sepúlveda, comentó que el espacio se generó debido a la cantidad de pacientes diagnosticadas con Fibromialgia, que buscaban un espacio formal de contención dentro del sistema público. “El doctor Walter Sigler me convocó para hacerme cargo de este nuevo proyecto que ya tiene un año. Comenzó con 4 pacientes y ahora ya son 70”, relató Sepúlveda.

El subdirector del Hospital, Gustavo Acosta Barrios, destacó el crecimiento del grupo al que se sumaron más profesionales, entre psiquiatras, psicólogos, nutricionistas y profesores de educación física. “Para 2017 queremos expandir esta labor a otras instituciones de capital y del interior. Nuestro trabajo se difunde de boca en boca y por los pacientes que narran sus experiencias por redes sociales”.

100 síntomas

Fibromialgia es un trastorno causado por dolores musculares y fatiga en diferentes partes del cuerpo. Es diagnosticada tanto por reumatólogos, como por médicos clínicos, psiquiatras o traumatólogos. No hay un análisis clínico específico que demuestre la presencia de la enfermedad, sino que se basa en las manifestaciones del paciente que alerta sobre dificultades para dormir, dolores articulares, de cabeza, oculares. Por este motivo se la conoce como de los 100 o más síntomas.

“Cuando la enfermedad se encuentra en estado de brote es sumamente discapacitante y muchas pacientes deben hacer reposo, pedir licencias en sus trabajos. Ahí surge la dificultad porque aún no está plenamente reconocida”, explicó la especialista.

“Depresión y ansiedad están asociadas, por lo que ofrecemos un tratamiento farmacológico que se indica para restablecer un equilibrio emocional y del sueño. También realizamos psicoterapia grupal e individual y terapia cognitivo conductual que ayuda a trabajar contra los pensamientos negativos asociados al dolor”, destacó.

La persona que padece Fibromialgia suele aislarse y perder sus relaciones sociales y laborales. Para contrarrestar esta situación, la terapia busca que cada paciente genere su propio espacio de positividad. “Por eso en el grupo realizamos ejercicios, gimnasia, instancias de reflexión que aborden temas como autoestima y pensamiento positivo. Mucha gente llegó al grupo en silla de ruedas, con bastones, acompañadas por familiares, sin moverse y ahora bailan, hacen actividades recreativas, algunas hacen dulces, artesanías, tejen”, indicó.

Por último sostuvo que “hay una muy buena evolución tras seis meses y mucho más cuando pasó un año”.

Sobreponerse al dolor

Bety y Eugenia son parte del grupo de Terapia de Manejo del Dolor y Fibromialgia. Sus historias de lucha y superación son un ejemplo de vida.

Bety Caro tiene 45 años, dos hijos, una nieta y es el sostén de su familia. Fue diagnosticada con Fibromialgia en 2015, aunque ella cree que la padecía desde mucho antes.

“Yo sentía que se me terminaban las pilas, cada día tenía menos ganas de vivir, me costaba mucho levantarme de la cama, me dolía todo”, relató y añadió: “Cuando llegué y escuché los relatos de las chicas me sentí muy identificada y comencé formalmente con el grupo en el que cumpliré un año el mes que viene”.

“Desde que estoy aquí la mejoría es notable, yo no podía ni peinarme, se me hinchaban los pies, mi lado derecho trabajaba como automáticamente. Esto es un proceso de compromiso, entre compañeras nos llamamos para no abandonar, la salud no tiene precio”, aseguró.

Por su parte, Eugenia Susana García tiene 66 años, el año pasado una compañera de yoga le contó que había un grupo de terapia en el Hospital del Carmen. “Pasé por muchos especialistas. Desde los 17 años ya presentaba síntomas, pero una infección que tuve en la vista cuando era maestra rural disparó mis peores síntomas, no podía levantarme de la cama. Me hicieron toda clase de estudios y di con el diagnóstico de Fibromialgia”, dijo.

En cuanto a los progresos que la terapia logró en ella, aclaró que los dolores no disminuyen, pero “aprendés a manejarte con el dolor. Hay que hacer un trabajo mental muy grande para sobreponerse a los síntomas; a partir de mi ingreso a este grupo yo aprendí a buscar situaciones que me den alegría, como escuchar la música que me gusta, bailar, hacer gimnasia, relajarme, respirar y así disminuyo la cantidad de calmantes que tomo y evito caer en cama”, finalizó.