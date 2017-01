15/01/2017 - Tras alud en Volcán

Tucumanos varados en Jujuy aseguran que "la situación es angustiante"

Aseguró Fabiola Orquera, quien se encontraba de vacaciones en Humahuaca. En diálogo con este medio detalló en de qué manera viven los turistas, tras el alud que dejó a Volcán sumergido en el barro.

“La situación es angustiante, no hay nafta, carne, lácteos, no circulan los ómnibus”, comentó la investigadora del Conicet y agregó: “Mientras estuvimos varados no se nos ofreció ninguna atención. Recién hoy (por el domingo) se puso a disposición un servicio de transporte que va por San Antonio de los Cobres. Son doce horas, pero al menos el precio es accesible”.

En este sentido señaló que antes de ese servicio “solo había una combi para quienes podían mostrar el pasaje que ya tenía comprado. Se trasladaba hasta cerca de Volcan y de ahí hay que caminar 5 kilómetros a pie, por la zona que sufrió el alud”.

Además, indicó que algunas “combis salieron desde Purmamarca, pero cobraban 8 mil pesos para ir hasta Salta, o sea solo la pudieron usar gente con plata”.

Una travesía

Por su parte, el músico tucumano Gustavo Guaráz vía Waths App, explicó que “las personas que vienen al corte para pasar caminando corren un serio riesgo. La zona está muy inestable. Se camina por el costado del rio a la par de las barrancas sobre un suelo que se mueve. Cada tanto se desbarranca y hay que correr las chapas por donde se pisa. Hay un peligro de gran magnitud a mi entender. porque se pasa por el costado de dos inmensos depósitos de lodo de 200 o 300 metros de ancho y otros tantos de largo”.

El artista que reside en Tilcara hace dos años, aproximadamente, comentó que “la gente camina al costado y en algunos tramos queda por debajo del nivel de los piletones. Además, quedan en el medio haciendo cola para cruzar sobre las chapas. Preocupados por el sendero no saben que tienen al lado”.

El fenómeno

EL martes, dos personas fallecieron y más de mil fueron evacuadas a raíz del alud de barro y agua que afectó a localidades de Jujuy como Volcán, Tumbaya y Bárcena, al norte de la capital provincial, y quedó bloqueada la ruta nacional 9.

El fenómeno en Volcán, ubicada a unos 40 kilómetros al norte de la capital provincial, Tumbaya, distante a 7 kilómetros de esa ciudad, y Bárcena, a 27 kilómetros de San Salvador de Jujuy, se registró en medio de un fuerte temporal que afectaba a la provincia, con crecida de ríos y arroyos.