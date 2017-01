13/01/2017 - Chubut

Félix Díaz apuntó contra Macri y Das Neves por la represión a los mapuches

El polémico cacique de la comunidad qom aseguró es "una situación lamentable". Aseguró además que Milagro Sala está presa en Jujuy "por ser indígena".

El dirigente de la comunidad qom Félix Díaz rompió el silencio acerca de la represión que sufren los mapuches en Chubut y aseguró que "el gobierno provincial de Das Neves y el nacional de Macri son responsables". En diálogo con el programa radial "A los botes", que se emite por FutoRock, expresó: "Repudiamos esta actitud de la Gendarmería y de la policía de la provincia de Chubut que están haciendo abuso de poder para perseguir a los hermanos mapuches".

Para Díaz, "es una situación lamentable y crítica la que está pasando en el sur. Lamentamos que estas cosas sigan pasando con los pueblos originarios de la Argentina. Todos los pueblos indígenas estamos reunidos en asamblea ahora en Formosa para repudiar y ver qué hacemos con esta situación".

Otra de sus quejas fue que "hay falta de diálogo con los gobiernos. No es solamente con este gobierno, lo venimos sufriendo con todos, la discriminación la vivimos siempre y queremos terminar con eso a través del diálogo".

Por último, habló acerca de la situación de Milagro Sala: "Atribuimos la causa de todo lo que le hacen a Milagro Sala por ser indígena. Boudou no está preso, la ex presidenta, De La Rúa, Menem, ¿por qué está presa Milagro Sala? Por ser indígena. Nos solidarizamos con Milagro Sala como indígena, no como una dirigente política partidaria porque eso no nos ayuda, nosotros no tenemos partidos políticos, somos preexistentes al Estado".