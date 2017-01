13/01/2017 - Pueblos originarios

Caravana mapuche en solidaridad con la comunidad reprimida

Integrantes de comunidades mapuches se concentraron ayer frente al hospital de Bariloche donde continúan internados los heridos de la represión. Tras una caravana hasta la comunidad de Cushamen, habrá esta tarde una marcha El Bolsón

Integrantes de comunidades mapuches del sur del país se concentraron esta mañana frente al Hospital Zonal de Bariloche donde aún continúan internados los dos heridos de la salvaje represión a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut, para manifestar su apoyo a la comunidad golpeada. Allí, los familiares de las víctimas brindaron una conferencia de prensa para luego partir en caravana hacia la comunidad. A la tarde realizarán también una marcha en el Bolsón.

“Pedimos seguridad ante todo. Ni siquiera podemos confiar en que los internados van a estar protegidos. Uno de ellos ya está en sala común y hasta ahí puede ingresar cualquiera, desde un policía hasta alguien enviado por los terratenientes”, le dijo a Página/12 Fiorella Jones Huala, hermana de Fausto Jones Huala, internado en terapia intensiva con un hematoma en la cabeza y politraumatismo de cráneo.

El estado de salud de Jones Huala aún es delicado, ya que el hematoma le afectó el habla y no puede abrir uno de sus ojos. “Lo único que nos dicen es que está evolucionando y que las lesiones son productos del hematoma, pero no encuentran donde está. Todavía no pudimos conversar con el neurólogo”, sostuvo la hermana. Emilio Jones, que sufrió una lesión severa en su mandíbula, ya está en una habitación común y espera la cirugía para la reconstrucción maxilar.

Además de la salud de los internados, lo que más preocupa a la comunidad es la posibilidad de un nuevo ataque como el del miércoles a la noche cuando efectivos de la Infantería de la policía de Chubut se presentaron en el pueblo sin ninguna orden judicial y comenzaron a disparar contra los mapuches. El día anterior, efectivos de Gendarmería habían allanado violentamente la comunidad con el objetivo de liberar las vías del tren turístico La Trochita.

“En la ruta nos cruzamos con camiones y trafics de la Gendarmería que iban para el sur, ya no sabemos qué esperar. Supuestamente el allanamiento del martes iba a ser para levantar unas barricadas y entraron y destruyeron todo y hasta golpearon a los chicos. Qué seguridad podemos tener si los vemos ir tan armados para el lado de nuestras comunidades”, dijo Fiorella Jones Huala.

Más tarde, después de la caravana hacia la Pu Lof, integrantes de la Red de Apoyo a las Comunidades en Lucha realizarán otra marcha en El Bolsón.