12/01/2017 - Histórico

¿Cuánto puede cobrar Atlético Tucumán si sale campeón de la Libertadores?

La edición 2017 de la Libertadores tendrá a seis representantes argentinos: Atlético Tucumán, River, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús y Godoy Cruz. En caso de ganarla, conseguirían un monto enorme, muy preciado para este momento.

Además de la gloria deportiva, la Copa Libertadores es muy atractiva para los equipos por otra faceta: la económica. Es que el campeón del máximo torneo continental, puede ganar más de u$s 16 millones, cifra que representa agua en el desierto en momentos donde el fútbol criollo atraviesa una profunda crisis.

La edición 2017 de la Libertadores tendrá a seis representantes argentinos: River, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Godoy Cruz y Atlético Tucumán. El equipo que logre levantar el trofeo a fin de año obtendrá u$s 7.7 millones más la clasificación a la próxima edición del certamen, un lugar en el Mundial de Clubes y la posibilidad de disputar la Recopa Sudamericana.

Por jugar la primera fase, los clubes recibirán u$s 400 mil por partido. En la fase de grupos el montó será de u$s 450 mil por encuentro, es decir que por disputar la zona cada institución recibirá u$s 1.3 millones.

Luego vienen las instancias de mano a mano. El premio por acceder a octavos será de u$s 750 mil, u$s 950 mil ganará el que llegue a cuartos y u$s 1.2 millones embolsarán los clubes que clasifiquen a las semifinales. El ganador se llevará u$s 3 millones, mientras que el subcampeón u$s 1.5 millones.

Con la Libertadores en la vitrina, se viene el Mundial de Clubes, el cual otorgó en 2016, cifra que crecerá en 2017, u$s 1 millón a cada club tan sólo por participar. El campeón percibirá más u$s 5 millones, mientras que el segundo obtendrá por lo menos u$s 4 millones.

Lo mismo sucederá en el caso de la Recopa Sudamericana. El ganador embolsará por lo menos u$s 600 mil, mientras que el equipo que pierda la final deberá conformarse con un mínimo de u$s 350 mil.

Además de todo esto, hay que sumarle el dinero que entrará a las arcas por participar de la Libertadores 2018. El mismo será de más de u$s 1.3 millones sólo por disputar los seis partidos de la fase de grupos.

