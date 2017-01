AMPLIAR Lula durante su discurso

11/01/2017 - Crisis política

Lula quiere ser nuevamente presidente para recuperar la autoestima brasileña

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró ayer que "si es necesario" se presentará de nuevo como candidato en las elecciones que se celebrarán en octubre de 2018.

Detalles.

"Prepárense, porque si es necesario seré candidato otra vez; no para disputar, sino para ganar y recuperar la autoestima de este país, la economía, la credibilidad", dijo en un emcuentro político en Salvador de Bahía.

La cita fue organizado por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Lula también aseguró que pretende recorrer el país para recuperar la imagen del Partido de los Trabajadores (PT) y negó una vez más las acusaciones de corrupción que pesan contra él.

El exmandatario afronta cinco procesos judiciales, tres de ellos derivados de la Operación Lava Jato. "No voy a deshonrar a mi madre, puesto que ella me enseñó a no tomar nunca nada de nadie: yo ando con la cabeza erguida", aseveró.

El presidente del PT, Rui Falcao, presente en el acto, explicó que hasta ahora el partido no tomó una decisión sobre quién será el candidato en las elecciones de 2018, pero que hay un "clamor nacional" para que Lula vuelva.

El expresidente vencería en las elecciones de 2018, según una encuesta de opinión difundida antes de Navidad.

El reporte indicó que un 31 por ciento de intención de voto es para Lula que aventaja con holgura al excandidato presidencial del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, quien alcanza apenas un cinco por ciento de respaldo.

El sondeo fue hecho por el Instituto Vox Populi y la Central Única de Trabajadores (CUT).