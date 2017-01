10/01/2017 - Anuncio de Macri

Vaca Muerta: Mayor rentabilidad para empresas en detrimento de los trabajadores

Mauricio Macri dio ayer el primer paso hacia la flexibilización laboral: anunció la entrada en vigencia de un acuerdo para la explotación del yacimiento de energías no convencionales de Vaca Muerta, sobre la base de una reducción de la cantidad de trabajadores y jornadas laborales de 12 horas.

El nuevo convenio laboral que Macri presentó y celebró en su primer acto público tras las vacaciones suprime varios beneficios laborales. Entre otras cosas, elimina el adiciona que que cobran los trabajadores por el tiempo que lleva el viaje desde sus hogares hasta los pozos. Las petroleras podrán reducir la cantidad de trabajadores por equipo de perforación, decidir cuando la suspensión de las actividades y podrán disponer de los empleados con mayor flexibilidad para hacerlos rotar por distintos puestos.

El mandatario explicó que el convenio se alcanzó debido a que “encontré dirigentes (sindicales) con apertura”, empresarios que harán una inversión inicial 5 mil millones de dólares y un gobierno de Neuquén que se “comprometió a no aplicar gravámenes nuevos”.

Del acto en la Casa Rosada participaron los principales miembros del Gabinete de ministros, empresarios del sector, el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, y representantes del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, a quienes Macri llamó “nuestros amigos los representantes de los trabajadores”.

El acuerdo entre Nación, Neuquén, las petroleras y el gremio conlleva una responsabilidad a cada una de las partes. El Estado nacional eliminó las retenciones a la exportación de crudo y “garantizará el precio de compra”, dijo Macri, mientras que la provincia se comprometió a no cobrar nuevos impuestos y las compañías a crear “un proceso virtuoso de inversiones 5 mil millones de dólares” en una primera etapa.

El titular del gremio, Guillermo Pereyra, reivindicó el acuerdo y rechazó las críticas por acceder a la firma de un convenio cuyo objetivo es reducir los costos empresarios para incrementar la rentabilidad de los proyectos, a cambio de preservar los puestos de trabajo. El sindicalista aseguró que “esto no es una flexibilización”, sino que lo que se hace es reacomodar el convenio colectivo de trabajo del petróleo a la actividad de extracción no convencional, que “no estaba contemplada” hasta ahora. Lo pactado con el Gobierno es “que no se trabajen 30 días en el campo sino que las jornadas sean de 12 horas” y “se mejoran los horarios” laborales, dijo. “Que me expliquen donde está la flexibilización”, añadió.

“En los amigos representantes de los trabajadores encontré esa apertura, esa capacidad de entender que no solo se garantiza el empleo sino que se abren varias puertas”, subrayó Macri. También pidió “hacer un esfuerzo” y “contribuir” con granitos de arena, al tiempo que reclamó entender que “Argentina es el país con más posibilidades de crecimiento” de la región y abandonar “la viveza criolla”.

Dijo que el reimpulso del yacimiento de Vaca Muerta tiene que ver con que hubo “décadas en las que nunca pudo desarrollar” su explotación,y en las que se la administraba sobre la base de “la mentira y el derroche”. La energía, concluyó, “es escasa, cara y contamina, así que tenemos que minimizar usarlas”.