09/01/2017 - Docentes

Los trabajadores de Educación le exigen una respuesta a Bullrich

Estatales y docentes realizaron una conferencia de prensa para denunciar que todavía no hay ninguna información oficial sobre los despidos. Realizarán una vigilia frente al Ministerio para que Bullrich los reciba.

Los trabajadores del Ministerio de Educación realizaron una conferencia de prensa junto a los gremios docentes para reclamar que el ministro Esteban Bullrich los reciba y les dé una respuesta oficial sobre los despidos que podrían llegar a 3.000, entre los 400 estatales a los que no les renovarían el contrato y los 2.600 tutores virtuales del postítulo Nuestra Escuela afectados por el cierre del programa.

“Nos dijeron que esta tarde íbamos a tener la reunión pero ahora no nos atienden el teléfono. Todo lo que sabemos es por comunicaciones informales o lo que le dicen a los medios. Es muy angustiante no saber quiénes van a ser los despedidos. Primero dijeron 400, después, 200; pero la realidad es que ningún trabajador estatal renovó su contrato por lo que podría ser cualquiera”, le dijo a Página/12 Rodrigo Recalde, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

De la conferencia participaron también Eduardo López de Ute-Ctera, Roberto Baradel de Suteba y Daniel Catalano, referente de ATE Capital. Esta mañana, tanto los estatales como los gremios docentes harán una vigilia frente al Palacio Sarmiento, en Pizzurno 935, para “recibir a Bullrich de sus vacaciones”. Con ironía, los trabajadores remarcan que la noticia de los despidos les llegó mientras el ministro estaba de vacaciones.

Para Daniel Catalano, titular de Ate Capital, la medida de fuerza de los trabajadores se va a “profundizar” si no hay un acuerdo antes del viernes. “Les exigimos a los funcionario que aparezcan, hubo un principio de negociación que se frustró con la represión y amenaza de muerte que recibieron nuestros delegados. Necesitamos resolver la situación de los trabajadores”, sostuvo Catalano.

Según el dirigente gremial, en caso de no llegar a un acuerdo los gremios planean instalar una carpa frente al ministerio. “Estamos dispuestos a que se revea caso por caso, queremos ver cuál es la situación laboral de cada trabajador. Te dicen que los echan porque no van a trabajar pero después no pueden demostrar ninguna falta ni otras irregularidades. Mienten, es voluntad política de recorte”, afirmó el dirigente de ATE Capital.