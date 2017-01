AMPLIAR Peces que nadan entre el plástico, los ecosistemas a riesgo en el mar chileno advierte Greenpeace.

08/01/2017 - Basura

Un "tsunami" de plástico en las playas chilenas

La organización medioambiental Greenpeace advirtió sobre el peligro de un "tsunami" de plástico en las playas chilenas, que han visto duplicadas entre 2008 y 2012 la cantidad de basura.

Detalles.

Como promedio, en las playas de Chile existen 4,4 unidades de basura por metro cuadrado, lo que significa que a cada paso, el veraneante encontrará al menos dos unidades de desecho.

En el arranque del periodo estival en el Cono Sur, el director de Greenpeace Chile, Matías Asún, previno que los clásicos meses de verano de enero y febrero amenazan con "este verdadero tsunami de basura y plástico que está matando nuestras playas".

Recordó que Chile es el país a nivel latinoamericano que más basura genera. De acuerdo a Waste Atlas, cada chileno produce 1,25 kilogramos de basura diaria, lo que representa más de 21.000 toneladas a nivel nacional. Greenpeace llamó la atención sobre la basura que se genera en las grandes urbes, pues durante el verano se traslada hacia las zonas costeras del país, donde existe escasa y nula capacidad de manejo eficiente.

Mencionó el estudio "Entradas de residuos de plástico de la tierra al océano", liderado por la Universidad de Georgia, el cual indicó que "al año, entre 10 mil y 25 mil toneladas del desecho plástico son mal manejadas en Chile y tienen el potencial de terminar en el mar. Llegan desde la acuicultura, usuarios de playas y desde el interior, transportadas al mar a través de los ríos".

La también entidad medioambiental Chile Sustentable precisó que si los residuos son más pesados que el agua se hunde o el viento lo regresa a la costa. "Pero cuando no es así el plástico se aleja, y a unos mil a tres mil kilómetros de la costa entra en un vórtice donde se juntan las corrientes del planeta y que, en el Hemisferio Sur, rodea Isla de Pascua", la única posesión chilena en Oceanía. Describe que en esa área se forma un remolinó, que "es uno de los cinco puntos del mundo donde se reúne la basura arrojada al mar. El plástico es el material más problemático, pues tarda alrededor de 600 años en degradarse y, a medida que lo hace, se vuelve más pequeño convirtiéndose en comida para especies marinas. No sólo llena sus estómagos de material que no pueden digerir, además es tóxico y, por la cadena trófica, puede llegar al humano".

El Núcleo Milenio de Ecología y Manejo sustentable de Islas Oceánicas analizó la contaminación costera en cuatro comunas representativas de Chile: Rapa Nui (Isla de Pascua), Antofagasta, Coquimbo y Puerto Montt.

El estudio es alarmante. No solo evidencia que las playas de Antofagasta (región minera a 1.340 kilómetros al norte de Santiago) son las más contaminadas de Chile, sino que revela que no existen planes formales de mitigación para la contaminación en las playas chilenas, salvo en Rapa Nui.

Para Asún, "los residuos que genera cada habitante en su vida diaria sumado a los desechos de los veraneantes nos convierte en una sociedad que trata a su país, sus mares y playas como un vertedero". "Hacemos un llamado a la ciudadanía y a las autoridades -prosiguió- para revertir este verdadero tsunami de basura y plástico que está matando nuestras playas. Afortunadamente, a través de la plataforma Hagamos Eco, la ciudadanía está promoviendo campañas de limpieza de nuestro borde costero". Naciones Unidas subrayó este tema en los últimos años relevando que unas 800 especies marinas están siendo afectadas por estos polímeros. El 40% de los cetáceos y el 44% de las aves marinas corren peligro por comer desechos marinos (muchos de ellos micro plásticos).