AMPLIAR Piñera y Guillier encabezan las encuestas

06/01/2017 - Según encuesta

En Chile la carrera presidencial se estrecha, Piñera vs. Guillier

La carrera presidencial en Chile se estrechó entre el ex presidente Sebastián Piñera y el ex rostro de televisión y actual senador independiente pro-gobierno, Alejandro Guillier, a 10 meses de los comicios que definirán al sucesor de Michelle Bachelet.

Detalles.

De acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), considerado el oráculo de los políticos, el periodista creció 13 puntos en comparación con el sondeo de septiembre quedando sólo a seis puntos del ex mandatario. Ante la pregunta "¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente", un 20% menciona a Piñera y un 14 a Guillier, quien hace tres meses marcaba 1%.

El ex presidente socialdemócrata Ricardo Lagos Escobar (78), quien se autoproclamara candidato en septiembre pasado, se mantiene estancado en un 5% y, según el sociólogo Alberto Mayol, "ya no despega" y "será un problema para los partidos oficialistas el cómo deshacerse de Lagos de la forma más elegante posible".

En cuanto a Piñera, cuya candidatura definirá en marzo, Mayol comentó que los resultados de la CEP no apuran al empresario.

"Los votantes de derecha saben que es el candidato oficial.

Nadie se va a enterar de nada nuevo y, por lo tanto, es solo un problema interno de los partidos, de quién se pone primero a la fila para obtener posibles cargos".

De hecho el también candidato de derecha Manuel José Ossandon apenas marca un 2% al igual que el ex secretario general de la OEA y ex canciller socialista José Miguel Insulza. Lo novedoso de la encuesta es que los políticos mejor evaluados son encabezados por Alejandro Guillier, con un 47%, versus un 16% de evaluación negativa. En empate le siguen los ex dirigentes estudiantiles y actuales diputados Gabriel Boric -45% de evaluación positiva y un 27% de rechazo- y Giorgio Jackson -45% versus 30%, respectivamente. La también ex líder estudiantil y actual diputada Camila Vallejo -rostro de las movilizaciones de 2011- se ubica en el puesto 17 con 22% de aprobación y un 55% de rechazo. Boric, Jackson y Vallejos no cuentan con la edad para ser candidatos a la presidencia, establecida por la Constitución en 40 años. En la evaluación de personajes políticos, la derecha aparece en cuarto y quinto lugar con un empate entre Ossandón y Piñera, con un 34% de aprobación y 29% y 37% de rechazo, respectivamente.

En cuanto a la presidenta Michelle Bachelet, un 28% la evalúa positivamente y un 41% en forma negativa.