06/01/2017 - San Miguel de Tucumán

Alfaro ratificó que avanzará con la expropiación de la casa Sucar

“Quiero asegurar a los vecinos que vamos a cuidar el patrimonio cultural de la ciudad. La casa Sucar va a pasar a ser propiedad del municipio”, afirmó el intendente Germán Alfaro este viernes, en contacto con la prensa.

“Tengo toda la energía puesta en tratar que la casa quede para el patrimonio del municipio de San Miguel de Tucumán, porque tiene que ver mucho con la identidad de nuestra ciudad”, resaltó el jefe comunal.

“Estamos conversando con el abogado y el titular mismo de la empresa.

Estamos teniendo una conversación totalmente madura y tengo mucha fe de que el inmueble va a pasar a ser parte del patrimonio del municipio”, explicó Alfaro.

Durante la conferencia, el jefe municipal indicó que la firma propietaria de la casa Sucar, que fue construida a principios del siglo XX y está ubicada en Salta al 500, no aceptó el ofrecimiento de permuta que la Intendencia le hizo a cambio del inmueble municipal ubicado en calle Buenos Aires primera cuadra, donde funcionaba la ex Dirección de Tránsito. “Nos dijeron que no, que no les convenía la permuta, que no eran partidarios de ello”, dijo Alfaro. Y agregó: “Tenemos el otro procedimiento que es el de la expropiación”.

En ese sentido, recordó que para concretar la expropiación, el Concejo Deliberante tendría que autorizar la venta del edificio de calle Buenos Aires, para pagar con ese dinero la indemnización correspondiente a la empresa Viluco, dueña del inmueble.

En ese contexto, Alfaro fue consultado por la prensa sobre los dichos del concejal del bloque Tucumán Crece, David Mizrahi, quien aseguró a la prensa que solamente la Legislatura puede autorizar una expropiación con la sanción de una ley, no así el Concejo Deliberante. Al respecto, Alfaro expresó: “(Mizrahi) tendría que estudiar un poquito más. Da pena que un concejal ceda sus facultades, pero esto es propio del régimen alperovichista”, sentenció. El jefe comunal consideró que el concejal Mizrahi, quien responde al ex gobernador José Alperovich, tendría que defender su facultad y su ciudad, en lugar de resignar su condición. “Por eso nosotros siempre hablamos de la autonomía municipal”, añadió Alfaro. “Lo que está claro y deja ver (Mizrahi) es que parece ser que la casa Sucar tiene un dueño nominal y tiene un dueño real”, ironizó el intendente de la Capital.

Por otra parte, al ser consultado por la prensa, Alfaro se refirió al estado actual de la Asistencia Pública Municipal. “Tenemos un trabajo integral que pensamos hacer en la Asistencia Pública. Sabemos nuestras condiciones”, señaló. “No se olviden que este año por primera vez el Municipio está ejerciendo su autonomía, con los pocos recursos que tenemos”, agregó.

El intendente dijo que se están haciendo las gestiones correspondientes para mejorar las condiciones edilicias, la infraestructura y la calidad de servicio que se está prestando en la Asistencia Pública. “Vamos haciendo las cosas de a poco. No tenemos aún los recursos necesarios”, agregó Alfaro.

A continuación, el intendente trazó una comparación entre el presupuesto con el que cuenta el municipio y el que posee el Gobierno provincial. “La Provincia tiene $ 54.600 millones de presupuesto, nosotros tenemos $ 3.600 millones y tenemos que atender a 900 mil personas. 700 mil son vecinos de San Miguel de Tucumán y 200 mil más son de otras ciudades que vienen diariamente a la Capital”, indicó Alfaro. Y como dato presupuestario, añadió: “La Legislatura tiene $ 2.000 millones, un poco más del 50% de lo que nosotros tenemos y tan sólo para atender a 49 personas”.

or último, Alfaro expresó: “No hay que olvidar que el municipio es auxiliar en materia de salud de la Provincia, y si hay hospitales que se le inundan a la Provincia ”.