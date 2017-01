AMPLIAR Piden disculpas despues de ocasionar daño moral

04/01/2017 - Daño

Diario británico pide disculpas a Evo Morales por difundir noticia falsa

'The Daily Mirror' publicó ayer una corrección y una disculpa pública al presidente de Bolivia, Evo Morales, después de haber difundido una noticia falsa en la que se atribuía erróneamente al Primer Mandatario haber sido sorprendido durante una sesión de una corte internacional mientras accedía a un "video porno" en su teléfono celular, según una nota de prensa del Ministerio de Gobierno.

Detalles.

Ese despacho recordó que la noticia falsa fue ampliamente difundida por medios chilenos, especialmente La Tercera, la que ahora es desmentida por el diario británico y que en su traducción de texto establece una aclaración sobre su publicación y pide disculpas al jefe de Estado boliviano.

"El 27 de diciembre de 2016, publicamos un artículo y un video para informar que el presidente Evo Morales de Bolivia había accedido accidentalmente a un sitio pornográfico en su teléfono celular durante una audiencia de una corte internacional. Quisiéramos aclarar que la persona en el video no era de ninguna manera el Presidente Morales, sino que se trataba de una persona de Paraguay y que el Presidente Morales no se encontraba en esa audiencia. Pedimos disculpas por ese error", establece la publicación del diario 'The Daily Mirror', en su edición fechada el 4 de enero de 2017.

En esa línea, en contacto con el Ministerio de Gobierno boliviano, el editor de The Daily Mirror, Ben Rankin, informó que fue invitado a reunirse con el embajador de Bolivia en Londres, Roberto Calzadilla Sarmiento y reiteró sus "disculpas por este inconveniente".